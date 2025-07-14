Білорусь збила дрон РФ, який летів до України

У Білорусі літак збив російський дрон — деталі
Білоруський вертоліт збив 12 липня російський дрон, який прямував у бік України. У той час у просторі Білорусі перебувало щонайменше три російські безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки МО України.
Білорусь збила дрон РФ
Джерела повідомляють, що білоруські сили ППО знищили ударний дрон РФ 12 липня. Він рухався у бік України. Йдеться про безпілотник "Гербера", якого виявив та знищив вертоліт Мі-24, що виконував завдання з контролю повітряного простору Білорусі.
За даними української розвідки, у той час в повітряному просторі Білорусі загалом перебувало щонайменше три російських дрони.
Відомо, що уламки збитого БпЛА впали на території Гомельської області.
Нагадаємо, 12 липня через атаку РФ на Україну Польща підняла в небо авіацію. Таких заходів вжили для забезпечення безпеки.
Зазначимо, у цю ніч окупанти випустили по Україні понад 600 повітряних цілей. Більшість з них — ударні безпілотники.
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