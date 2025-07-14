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Головна Армія У Білорусі літак збив російський дрон — деталі

У Білорусі літак збив російський дрон — деталі

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 13:56
Білорусь збила дрон РФ, який летів до України
Уламки російського дрона. Ілюстративне фото: Ukrinform

Білоруський вертоліт збив 12 липня російський дрон, який прямував у бік України. У той час у просторі Білорусі перебувало щонайменше три російські безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки МО України. 

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Білорусь збила дрон РФ

Джерела повідомляють, що білоруські сили ППО знищили ударний дрон РФ 12 липня. Він рухався у бік України. Йдеться про безпілотник "Гербера", якого виявив та знищив вертоліт Мі-24, що виконував завдання з контролю повітряного простору Білорусі.

За даними української розвідки, у той час в повітряному просторі Білорусі загалом перебувало щонайменше три російських дрони. 

Відомо, що уламки збитого БпЛА впали на території Гомельської області.

Нагадаємо, 12 липня через атаку РФ на Україну Польща підняла в небо авіацію. Таких заходів вжили для забезпечення безпеки.

Зазначимо, у цю ніч окупанти випустили по Україні понад 600 повітряних цілей. Більшість з них — ударні безпілотники.

Білорусь літак обстріли дрони війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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