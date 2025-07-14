Беларусь сбила дрон РФ, который летел в Украину

Обломки российского дрона. Иллюстративное фото: Ukrinform

Белорусский вертолет сбил 12 июля российский дрон, который направлялся в сторону Украины. В то время в пространстве Беларуси находилось по меньшей мере три российских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Главном управлении разведки МО Украины.

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Источники сообщают, что белорусские силы ПВО уничтожили ударный дрон РФ 12 июля. Он двигался в сторону Украины. Речь идет о беспилотнике "Гербера", который обнаружил и уничтожил вертолет Ми-24, выполнявший задачи по контролю воздушного пространства Беларуси.

По данным украинской разведки, в то время в воздушном пространстве Беларуси в целом находилось по меньшей мере три российских дрона.

Известно, что обломки сбитого БпЛА упали на территории Гомельской области.

Напомним, 12 июля из-за атаки РФ на Украину Польша подняла в небо авиацию. Такие меры приняли для обеспечения безопасности.

Отметим, в эту ночь оккупанты выпустили по Украине более 600 воздушных целей. Большинство из них — ударные беспилотники.