Масований обстріл України 12 липня — скільки ракет та дронів збила ППО

Українські військові збивають ворожі цілі. Фото: Facebook/ДПСУ

В ніч проти 12 липня окупанти здійснили масований обстріл України. По містах випустили 623 ворожі цілі. Більшість з них — ударні безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Скільки ракет і дронів збили вночі над Україною

Як зазначають в ПС, у ніч проти 12 липня росіяни атакували Україну:

597 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;

26 крилатими ракетами Х-101.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Станом на 10:00 підтверджено збиття 319 ворожих БпЛА типу Shahed та 25 крилатих ракет. Ще 258 дронів-імітаторів локаційно втрачені.

"Зафіксовано влучання однієї ракети та 20 ударних БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих — на 19 локаціях", — повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Кількість ракет і дронів, що збили над Україною. Фото: Facebook/ПС ЗСУ

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл 12 липня. Він наголосив, що Україні потрібно більше ППО.

Також ми публікували карту приблизного маршруту ракет і дронів, які росіяни випустили по Україні в ніч проти 12 липня.