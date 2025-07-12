Масований обстріл України 12 липня — скільки ракет та дронів збила ППО

Понад 600 ворожих цілей випустили по Україні — скільки збила ППО
В ніч проти 12 липня окупанти здійснили масований обстріл України. По містах випустили 623 ворожі цілі. Більшість з них — ударні безпілотники.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Скільки ракет і дронів збили вночі над Україною
Як зазначають в ПС, у ніч проти 12 липня росіяни атакували Україну:
- 597 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів;
- 26 крилатими ракетами Х-101.
Станом на 10:00 підтверджено збиття 319 ворожих БпЛА типу Shahed та 25 крилатих ракет. Ще 258 дронів-імітаторів локаційно втрачені.
"Зафіксовано влучання однієї ракети та 20 ударних БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих — на 19 локаціях", — повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл 12 липня. Він наголосив, що Україні потрібно більше ППО.
Також ми публікували карту приблизного маршруту ракет і дронів, які росіяни випустили по Україні в ніч проти 12 липня.
Читайте Новини.LIVE!