Массированный обстрел Украины 12 июля — сколько ракет и дронов сбила ПВО

Украинские военные сбивают вражеские цели. Фото: Facebook/ГПСУ

В ночь на 12 июля оккупанты осуществили массированный обстрел Украины. По городам выпустили 623 вражеские цели. Большинство из них — ударные беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Как отмечают в ВС, в ночь на 12 июля россияне атаковали Украину:

597 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов;

26 крылатыми ракетами Х-101.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 319 вражеских БпЛА типа Shahed и 25 крылатых ракет. Еще 258 дронов-имитаторов локально потеряны.

"Зафиксировано попадание одной ракеты и 20 ударных БпЛА в 5 локациях, а также падение сбитых — на 19 локациях", — сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Количество ракет и дронов, которые сбили над Украиной. Фото: Facebook/ВС ВСУ

Напомним, ранее мы писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел 12 июля. Он подчеркнул, что Украине нужно больше ПВО.

Также мы публиковали карту примерного маршрута ракет и дронов, которые россияне выпустили по Украине в ночь на 12 июля.