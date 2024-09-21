Росіяни збивають свої дрони у Бєлгороді — перехоплення ГУР

У Бєлгородській області росіяни збивають цивільні дрони — перехоплення ГУР
Росіяни збивають свої цивільні дрони у Бєлгородській області. Для цього вони використовують рушниці.
Перехоплену розмову ГУР опублікувало на своєму YouTube-каналі у суботу, 20 вересня.
Збиття російських дронів у Бєлгородській області
Громадянин РФ скаржиться, що протягом ночі літають дрони.
"Усі в інтернеті пишуть, дрон літає", — каже він.
Росіянин вважає, що таким чином знущаються з мешканців Бєлгородської області.
"Уже було таке, з рушниці збив дрон, його спіймали, рушницю відібрали, сказали, це наш дрон, а ти збив", — говорить він.
Чоловік додав, що неможливо дізнатися, чи це літає цивільний дрон.
Нагадаємо, ГУР перехопило розмову цивільних з Бєлгородської області. Вони говорили про моральний стан населення Росії.
Також 18 вересня у Росії в Тверській області через влучання безпілотника вибухнули склади ракетно-артилерійських боєприпасів, що у місті Торопець. В українській розвідці запевнили, що таких ударів на території РФ буде більше.
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