Росіяни збивають свої дрони у Бєлгороді — перехоплення ГУР

Дрон в небі. Фото: росЗМІ

Росіяни збивають свої цивільні дрони у Бєлгородській області. Для цього вони використовують рушниці.

Перехоплену розмову ГУР опублікувало на своєму YouTube-каналі у суботу, 20 вересня.

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Збиття російських дронів у Бєлгородській області

Громадянин РФ скаржиться, що протягом ночі літають дрони.

"Усі в інтернеті пишуть, дрон літає", — каже він.

Росіянин вважає, що таким чином знущаються з мешканців Бєлгородської області.

"Уже було таке, з рушниці збив дрон, його спіймали, рушницю відібрали, сказали, це наш дрон, а ти збив", — говорить він.

Чоловік додав, що неможливо дізнатися, чи це літає цивільний дрон.

Нагадаємо, ГУР перехопило розмову цивільних з Бєлгородської області. Вони говорили про моральний стан населення Росії.

Також 18 вересня у Росії в Тверській області через влучання безпілотника вибухнули склади ракетно-артилерійських боєприпасів, що у місті Торопець. В українській розвідці запевнили, що таких ударів на території РФ буде більше.