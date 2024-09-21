Россияне сбивают свои дроны в Белгороде — перехват ГУР

Дрон в небе. Фото: росСМИ

Россияне сбивают свои гражданские дроны в Белгородской области. Для этого они используют ружье.

Перехваченный разговор ГУР опубликовало на своем YouTube-канале в субботу, 20 сентября.

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Сбитие российских дронов в Белгородской области

Гражданин РФ жалуется, что ночью летают дроны.

"Все в интернете пишут, дрон летает", — говорит он.

Россиянин считает, что таким образом издеваются над жителями Белгородской области.

"Уже было такое, из ружья сбил дрон, его поймали, ружье отобрали, сказали, это наш дрон, а ты сбил", — говорит он.

Мужчина добавил, что невозможно узнать, летает ли это гражданский дрон.

Напомним, ГУР перехватило разговор гражданских из Белгородской области. Они говорили о моральном состоянии населения России.

Также 18 сентября в России в Тверской области из-за попадания беспилотника взорвались склады ракетно-артиллерийских боеприпасов в городе Торопец. В украинской разведке заверили, что таких ударов на территории РФ будет больше.