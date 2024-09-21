Россияне сбивают свои дроны в Белгороде — перехват ГУР

В Белгородской области россияне сбивают гражданские дроны — перехват ГУР
Россияне сбивают свои гражданские дроны в Белгородской области. Для этого они используют ружье.
Перехваченный разговор ГУР опубликовало на своем YouTube-канале в субботу, 20 сентября.
Сбитие российских дронов в Белгородской области
Гражданин РФ жалуется, что ночью летают дроны.
"Все в интернете пишут, дрон летает", — говорит он.
Россиянин считает, что таким образом издеваются над жителями Белгородской области.
"Уже было такое, из ружья сбил дрон, его поймали, ружье отобрали, сказали, это наш дрон, а ты сбил", — говорит он.
Мужчина добавил, что невозможно узнать, летает ли это гражданский дрон.
Напомним, ГУР перехватило разговор гражданских из Белгородской области. Они говорили о моральном состоянии населения России.
Также 18 сентября в России в Тверской области из-за попадания беспилотника взорвались склады ракетно-артиллерийских боеприпасов в городе Торопец. В украинской разведке заверили, что таких ударов на территории РФ будет больше.
Читайте Новини.LIVE!