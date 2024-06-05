Від багатодітних чоловіків вимагають договори про утримання дітей

Мобілізовані українці. Фото: "Вечірній Київ"

Постанова Кабміну вимагає від чоловіків, які мають трьох чи більше дітей від кількох жінок, підписувати з колишніми дружинами договір про утримування дітей — інакше вони не отримають відстрочку від мобілізації. За словами нардепів, подібні постанови мають працювати без порушення Конституції.

Про це у коментарі виданню "Главком" повідомив народний депутат Ігор Фріс.

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Згідно з чинним законодавством, чоловіки, які мають трьох чи більше неповнолітніх дітей, мають право на відстрочку від мобілізації.

Втім, Постанова Кабінету міністрів №560 створила для таких чоловіків певні проблеми — зокрема, для тих, хто не проживає разом із дітьми (у випадках із розлученням та перебуванням дітей із матір’ю).

Від чоловіків вимагають договорів

Нардеп Фріс навів приклад чоловіка, який має трьох дітей від двох жінок, з якими розлучений — але дітей продовжує фінансово утримувати.

"Що придумав ТЦК? Там додатково вимагають договір між чоловіком та його колишніми дружинами про те, що він бере участь в утриманні своїх неповнолітніх дітей", — розповів депутат.

Ігор Фріс наголосив, що підзаконні акти органів влади повинні видаватися, не порушуючи Конституції.

"Адже мобілізаційний закон чітко прописав коло суб’єктів, на яких розповсюджуються правові підстави надання відстрочки від мобілізації, звільнення від військового обов’язку або бронювання", — пояснив народний обранець.

Нагадаємо, що українців, які мають на утриманні трьох і більше дітей, можуть мобілізувати. Йдеться про громадян, які не сплачують аліменти.

Додамо, що, на думку адвокатки АО Legal Strategy Віолети Монастирської, осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, зокрема багатодітних батьків, мобілізувати не можна. Такі громадяни можуть вступити до лав ЗСУ лише за власним бажанням.

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