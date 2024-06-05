От многодетных мужчин требуют договоры о содержании детей

Мобилизированные украинцы. Фото: "Вечерний Киев"

Постановление Кабмина требует от мужчин, имеющих трех или более детей от нескольких женщин, подписывать с бывшими женами договор о содержании детей — иначе они не получат отсрочку от мобилизации. По словам нардепов, подобные постановления должны работать без нарушения Конституции.

Об этом в комментарии изданию "Главком" сообщил народный депутат Игорь Фрис.

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Согласно действующему законодательству, мужчины, имеющие трех или более несовершеннолетних детей, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Впрочем, Постановление Кабинета министров №560 создало для таких мужчин определенные проблемы — в частности, для тех, кто не проживает вместе с детьми (в случаях развода и пребывания детей с матерью).

От мужчин требуют договоров

Нардеп Фрис привел пример мужчины, имеющего троих детей от двух женщин, с которыми разведен, но детей продолжает финансово содержать.

"Что придумал ТЦК? Там дополнительно требуют договор между мужем и его бывшими женами о том, что он участвует в содержании своих несовершеннолетних детей", — рассказал депутат.

Игорь Фрис подчеркнул, что подзаконные акты органов власти должны издаваться, не нарушая Конституцию.

"Ведь мобилизационный закон четко прописал круг субъектов, на которых распространяются правовые основания предоставления отсрочки от мобилизации, освобождения от воинского долга или бронирования", — пояснил народный избранник.

Напомним, что украинцев, которые содержат трех и более детей, могут мобилизовать. Речь идет о гражданах, которые не платят алименты.

Добавим, что, по мнению адвоката АО Legal Strategy Виолетты Монастырской, лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, в частности многодетных родителей, мобилизовать нельзя. Такие граждане могут вступить в ряды ВСУ только по собственному желанию.

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