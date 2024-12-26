Коли закінчиться війна в Україні - що кажуть в Азов

Бійці ЗСУ в окопах. Фото: Укрінформ

Військова бригади "Азов" Катерина заявила, що у наступному році російська війна в Україні не закінчиться. Вона сказала, що не вірить у це.

Про це Катерина розповіла у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Військова зазначила, що такий сценарій можливий лише за умови передачі територій України Росії.

"Я не бачу сенсу, щоб віддавати території, мої друзі загинули, в мене майже всіх друзів немає, вони залишилися в Маріуполі, я не хочу просто так віддавати Маріуполь тим виродкам", — сказала Катерина.

Крім того, вона наголосила на зосередженні уваги на полонених.

"У полоні ти не можеш дати здачі, ти не хазяїн свого життя, ти взагалі нічого не можеш зробити, в тебе просто постійно з тебе знущаються, і на цьому все. Ти не маєш ніяких зручностей, ти не маєш ліків, ти тупо гниєш на місці, це жахливо", — додала захисниця.

Нагадаємо, нещодавно в Росії знову заговорили про переговори на своїх умовах. Серед них були "демілітаризація" України та гарантування її нейтрального статусу.

Також ми писали, що керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вважає, що у 2025 році завершення війни навряд буде, але можливий старт активних переговорів.