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Чи слід чекати закінчення війни у 2025 році — Тарас Чмут відповів

24 грудня 2024 23:45
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Тарас Чмут вважає, що у 2025 році можна очікувати початок переговорів між Україною та РФ
Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У 2025 році навряд чи варто очікувати закінчення війни. Хоча цілком можливий початок серйозного переговорного процесу.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

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На думку Чмута, може бути призупинення бойових дій і запуск переговорного процесу. Він пов'язує це із сильною позицією Америки, яка цього хоче. Крім того, не можна відкидати виснаження Україн та виснаження РФ. 

"Але знову ж таки, умови для всіх різні. Для Америки це може бути в форматі "за будь-яку ціну", але ми не готові платити "будь-яку ціну". Росія теж може тягнути час. Тобто це така гра, де багато аспектів, кожен з яких впливає на кінцевий результат", — каже Чмут.

В переговорний процес, на думку Чмута, треба входити "з козирями на руках". Україні важливо їх мати, оперуючи стратегічними задачами. Наприклад, Курськ — це стратегічна історія для країни, тіньовий флот РФ — стратегічна задача, Африка — стратегічна задача, зазначає голова фонду. 

"А поки ми весь фокус уваги зосередили на посадках і на окремих позиціях, за втрату яких знімають не найгірших комбригів у ЗСУ, а може, навіть і найкращих. Поки так відбувається, діла не буде", — зазначає Тарас Чмут.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін не визнає владу в Україні легітимною, за винятком Верховної Ради. Він заявив, що Росія буде готова вести переговори з Володимиром Зеленським лише за умови, якщо він переможе на виборах.

Також Зеленський вважає, що Європа повинна бути залучена до переговорів, коли настане відповідний момент. 

США ЗСУ переговори війна в Україні ситуація на фронті

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