Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Фото: Скриншот

В 2025 году вряд ли стоит ожидать окончания войны. Хотя вполне возможно начало серьезного переговорного процесса.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

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По мнению Чмута, возможна приостановка боевых действий и запуск переговорного процесса. Он связывает это с сильной позицией Америки, которая этого хочет. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и истощение Украины и РФ.

"Но опять же, условия для всех разные. Для Америки это может быть в формате "любой ценой", но мы не готовы платить "любую цену". Россия тоже может тянуть время. То есть это такая игра, где много аспектов, каждый из которых влияет на конечный результат", — говорит Чмут.

В переговорный процесс, по мнению Чмута, нужно входить "с козырями на руках". Украине важно их иметь, оперируя стратегическими задачами. Например, Курск — это стратегическая история для страны, теневой флот РФ — стратегическая задача, Африка — стратегическая задача, отмечает глава фонда.

"А пока мы весь фокус внимания сосредоточили на посадках и на отдельных позициях, за потерю которых снимают комбригов, не самых плохих в ВСУ, а может, даже и лучших. Пока так происходит, дела не будет", — отмечает Тарас Чмут.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин не признает власть в Украине легитимной, за исключением Верховной Рады. Он заявил, что Россия будет готова вести переговоры с Владимиром Зеленским только при условии, что он победит на выборах.

Также Зеленский считает, что Европа должна быть вовлечена в переговоры, когда наступит соответствующий момент.