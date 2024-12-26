Когда закончится война в Украине - что говорят в Азове

Бойцы ВСУ в окопах. Фото: Укринформ

Военная бригада "Азов" Екатерина заявила, что в следующем году российская война в Украине не закончится. Она сказала, что не верит в это.

Об этом Екатерина рассказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Военная отметила, что такой сценарий возможен только при передаче территорий Украины России.

"Я не вижу смысла, чтобы отдавать территории, мои друзья погибли, у меня почти всех друзей нет, они остались в Мариуполе, я не хочу просто так отдавать Мариуполь тем уродам", — сказала Екатерина.

Кроме того, она отметила сосредоточение внимания на пленных.

"В плену ты не можешь дать сдачи, ты не хозяин своей жизни, ты вообще ничего не можешь сделать, у тебя просто постоянно над тобой издеваются, и на этом все. Ты не имеешь никаких удобств, ты не имеешь лекарств, ты тупо гниешь на месте, это ужасно", - добавила защитница.

Напомним, недавно в России снова заговорили о переговорах на своих условиях. Среди них была "демилитаризация" Украины и гарантирование ее нейтрального статуса.

Также мы писали, что руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут считает, что в 2025 году завершение войны вряд ли будет, но возможен старт активных переговоров.