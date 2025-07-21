Військовий розповів про переваги зенітних дронів

Українські військові з безпілотником. Фото: Maksym Zaichenko/Facebook

Командир підрозділу ЗРАДН 3-ї ОШБр Максим Зайченко зробив заяву щодо ефективності застосування зенітних дронів у зоні бойового зіткнення. Військовий назвав переваги застосування таких дронів проти ворога.

Про це Максим Зайченко написав у понеділок, 21 липня, у Facebook.

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На фоні масованих повітряних атак Максим Зайченко, командир підрозділу ЗРАДН 3-ї ОШБр, зробив заяву щодо ефективності застосування зенітних дронів у зоні бойового зіткнення, зокрема в рамках Сухопутних військ ЗСУ.

Йдеться про практичний бойовий досвід, який може стати базою для системного розвитку ППО в СВ — як доповнення до роботи Повітряних сил.

Ця тема резонує з поточним контекстом атак "Шахедів" і потребою в локальній, мобільній ППО біля лінії фронту.

"Поки противник збільшує кількість ударних дронів та інтенсивність повітряних атак на Україну — нарощуємо власні бойові спроможності та розвиваємо засоби протидії", — зазначив військовий.

А також зауважив, що зенітні дрони вже довели ефективність та стали ключем до технологічного прориву в боротьбі із ворожими розвідувальними та ударними безпілотними літальними апаратами. Зокрема в оперативно-тактичних зонах — від десятків кілометрів углиб оборони противника та лінії бойового зіткнення до дислокацій резервів та тилів СОУ.

За словами Зайченка, відносно до задачі, БпЛА-перехоплювачі літакового чи мультикоптерного типу успішно нівелюють високі швидкості та діапазони висот прольотів, малі габарити, низькі ЕПР та показники теплового випромінювання, стійкість до РЕБ повітряних цілей.

"Масштабування підрозділів із досвідом застосування відповідних засобів не тільки в СБС чи ЗРВ ПС, а й у СВ ЗСУ, у поєднанні із збільшенням кількості РЛС для створення суцільного радіолокаційного поля — дозволить в рази збільшити результативність єдиної системи ППО країни та надійно прикривати не тільки угруповання військ, а й об'єкти стратегічного значення, критичної та цивільної інфраструктури", — пояснив командир підрозділу ЗРАДН 3-ї ОШБр.

Скриншот повідомлення Зайченка/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно у Німеччині проаналізували, скільки безпілотників російські війська можуть запускати одночасно по Україні.

Раніше повідомлялося, що останнім часом Росія збільшує виготовлення ударних дронів і планує завдавати все більше ударів по Україні.