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Главная Армия В 3-й ОШБр назвали преимущества применения зенитных дронов

В 3-й ОШБр назвали преимущества применения зенитных дронов

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 12:26
Военный рассказал о преимуществах зенитных дронов
Украинские военные с беспилотником. Фото: Maksym Zaichenko/Facebook

Командир подразделения ЗРАДН 3-й ОШБр Максим Зайченко сделал заявление об эффективности применения зенитных дронов в зоне боевого столкновения. Военный назвал преимущества применения таких дронов против врага.

Об этом Максим Зайченко написал в понедельник, 21 июля, в Facebook.

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Военный о преимуществах зенитных дронов

На фоне массированных воздушных атак Максим Зайченко, командир подразделения ЗРАДН 3-й ОШБр, сделал заявление об эффективности применения зенитных дронов в зоне боевого столкновения, в частности в рамках Сухопутных войск ВСУ.

Речь идет о практическом боевом опыте, который может стать базой для системного развития ПВО в СВ — как дополнение к работе Воздушных сил.

Эта тема резонирует с текущим контекстом атак "Шахедов" и потребностью в локальной, мобильной ПВО у линии фронта.

"Пока противник увеличивает количество ударных дронов и интенсивность воздушных атак на Украину — наращиваем собственные боевые возможности и развиваем средства противодействия", — отметил военный.

А также отметил, что зенитные дроны уже доказали эффективность и стали ключом к технологическому прорыву в борьбе с вражескими разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами. В частности в оперативно-тактических зонах — от десятков километров вглубь обороны противника и линии боевого соприкосновения до дислокаций резервов и тылов СОУ.

По словам Зайченко, относительно задачи, БпЛА-перехватчики самолетного или мультикоптерного типа успешно нивелируют высокие скорости и диапазоны высот пролетов, малые габариты, низкие ЭПР и показатели теплового излучения, устойчивость к РЭБ воздушных целей.

"Масштабирование подразделений с опытом применения соответствующих средств не только в СБС или ЗРВ ВС, но и в СВ ВСУ, в сочетании с увеличением количества РЛС для создания сплошного радиолокационного поля — позволит в разы увеличить результативность единой системы ПВО страны и надежно прикрывать не только группировки войск, но и объекты стратегического значения, критической и гражданской инфраструктуры", — объяснил командир подразделения ЗРАДН 3-й ОШБр.

БпЛА
Скриншот сообщения Зайченко/Facebook

Напомним, что недавно в Германии проанализировали, сколько беспилотников российские войска могут запускать одновременно по Украине.

Ранее сообщалось, что в последнее время Россия увеличивает изготовление ударных дронов и планирует наносить все больше ударов по Украине.

беспилотники обстрелы дроны война в Украине 3 ОШБр
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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