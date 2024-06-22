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Цивільні професії в армії — "Азов" запрошує на роботу юридичного фахівця

22 червня 2024 03:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Робота в бригаді "Азов" — вакансія юрисконсульта з високою зарплатою
Боєць бригади спецпризначення "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу юрисконсульта юридичного відділення. Для кандидата на посаду потрібна вища юридична освіта та офіцерське військове звання. 

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 22 червня.

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Скриншот вакансії юрисконсульта в бригаді "Азов"

Вакансія для юристів в армії

Так, щоб посісти посаду юрисконсульта кандидат повинен мати вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, а також офіцерське військове звання. Окрім цього, він має вміти користуватися Office, державними реєстрами, орієнтуватися в законодавстві та мати досвід роботи у військовій частині або в бюджетній установі.

До обов'язків юрисконсульта входить:

  • забезпечення правової роботи у військовій частині та надання командуванню консультацій щодо правових питань;
  • Перевірка відповідності законодавству проєктів наказів та інших актів, що подаються на підпис командирові;
  • аналіз наказів та документів з метою їх приведення у відповідність до законодавства;
  • інформування командира про порушення законодавства у військовій частині;
  • участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських договорів;
  • ведення претензійної і позовної роботи;
  • представництво інтересів військової частини в судах та інших органах за дорученням командира;
  • надання висновків щодо правомірності списання матеріальних цінностей та розгляд матеріалів про відшкодування матеріальної шкоди;
  • сприяння вжиттю заходів за актами реагування прокуратури та інших органів;
  • сприяння додержанню законності в реалізації прав особового складу під час виконання службово-бойових завдань;
  • участь у підготовці заходів щодо зміцнення військової дисципліни та охорони праці;
  • надання правової допомоги посадовим особам у забезпеченні правильного застосування норм законодавства;
  • участь в організації та проведенні заходів щодо правової підготовки та виховання особового складу.
Жінка працює з документами в офісі
Ділова жінка переглядає папери. Фото: freepik.com

Натомість "Азов" пропонує такі умови роботи:

  • гідне щомісячне матеріальне забезпечення;
  • забезпечення речовим майном та харчуванням;
  • відпустка згідно з законодавством;
  • гідне ставлення командирів;
  • можливі службові відрядження в пункти дислокації, а також в зону бойових дій, у разі чого нараховуватиметься надбавка в розмірі 3 300 грн/день.

Які фахівці потрібні бригаді "Азов"

Нагадаємо, що "Азов" шукає пілотів FPV-дрона. Ключові вимоги до фахівця — впевнене пілотування FPV-дроном та знання програмного забезпечення. Зарплату обіцяють до 125 000 гривень.

Також бригада потребує механіка-водія медичного пункту, який має водійське посвідчення категорії B або C, не менше трьох років досвіду водіння та досвід керування гусеничною технікою. Обіцяють зарплату до 120 тисяч гривень.

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