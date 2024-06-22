Робота в бригаді "Азов" — вакансія юрисконсульта з високою зарплатою

Боєць бригади спецпризначення "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу юрисконсульта юридичного відділення. Для кандидата на посаду потрібна вища юридична освіта та офіцерське військове звання.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 22 червня.

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Так, щоб посісти посаду юрисконсульта кандидат повинен мати вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, а також офіцерське військове звання. Окрім цього, він має вміти користуватися Office, державними реєстрами, орієнтуватися в законодавстві та мати досвід роботи у військовій частині або в бюджетній установі.

До обов'язків юрисконсульта входить:

забезпечення правової роботи у військовій частині та надання командуванню консультацій щодо правових питань;

Перевірка відповідності законодавству проєктів наказів та інших актів, що подаються на підпис командирові;

аналіз наказів та документів з метою їх приведення у відповідність до законодавства;

інформування командира про порушення законодавства у військовій частині;

участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських договорів;

ведення претензійної і позовної роботи;

представництво інтересів військової частини в судах та інших органах за дорученням командира;

надання висновків щодо правомірності списання матеріальних цінностей та розгляд матеріалів про відшкодування матеріальної шкоди;

сприяння вжиттю заходів за актами реагування прокуратури та інших органів;

сприяння додержанню законності в реалізації прав особового складу під час виконання службово-бойових завдань;

участь у підготовці заходів щодо зміцнення військової дисципліни та охорони праці;

надання правової допомоги посадовим особам у забезпеченні правильного застосування норм законодавства;

участь в організації та проведенні заходів щодо правової підготовки та виховання особового складу.

Ділова жінка переглядає папери. Фото: freepik.com

Натомість "Азов" пропонує такі умови роботи:

гідне щомісячне матеріальне забезпечення;

забезпечення речовим майном та харчуванням;

відпустка згідно з законодавством;

гідне ставлення командирів;

можливі службові відрядження в пункти дислокації, а також в зону бойових дій, у разі чого нараховуватиметься надбавка в розмірі 3 300 грн/день.

Які фахівці потрібні бригаді "Азов"

Нагадаємо, що "Азов" шукає пілотів FPV-дрона. Ключові вимоги до фахівця — впевнене пілотування FPV-дроном та знання програмного забезпечення. Зарплату обіцяють до 125 000 гривень.

Також бригада потребує механіка-водія медичного пункту, який має водійське посвідчення категорії B або C, не менше трьох років досвіду водіння та досвід керування гусеничною технікою. Обіцяють зарплату до 120 тисяч гривень.