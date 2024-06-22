Работа в бригаде "Азов" — вакансия юрисконсульта с высокой зарплатой

Гражданские профессии в армии — "Азов" приглашает на работу юридического специалиста
Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу юрисконсульта юридического отделения. Для кандидата на должность нужно высшее юридическое образование и офицерское воинское звание.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 22 июня.
Вакансия для юристов в армии
Так, чтобы занять должность юрисконсульта, кандидат должен иметь высшее юридическое образование по образовательно-квалификационному уровню магистра или специалиста, а также офицерское воинское звание. Кроме того, он должен уметь пользоваться Office, государственными реестрами, ориентироваться в законодательстве и иметь опыт работы в военной части или в бюджетном учреждении.
В обязанности юрисконсульта входит:
- обеспечение правовой работы в воинской части и предоставление командованию консультаций по правовым вопросам;
- проверка соответствия законодательству проектов приказов и других актов, подаваемых на подпись командиру;
- анализ приказов и документов с целью их приведения в соответствие с законодательством;
- информирование командира о нарушении законодательства в воинской части;
- участие в подготовке, заключении и контроле за исполнением хозяйственных договоров;
- ведение претензионной и исковой работы;
- представительство интересов воинской части в судах и других органах по доверенности командира;
- предоставление выводов о правомерности списания материальных ценностей и рассмотрение материалов о возмещении материального вреда;
- содействие принятию мер по актам реагирования прокуратуры и других органов;
- содействие соблюдению законности в реализации прав личного состава при выполнении служебно-боевых задач;
- участие в подготовке мероприятий по укреплению военной дисциплины и охране труда;
- предоставление правовой помощи должностным лицам в обеспечении правильного применения норм законодательства;
- участие в организации и проведении мероприятий по правовой подготовке и воспитанию личного состава.
"Азов" предлагает следующие условия работы:
- достойное ежемесячное материальное обеспечение;
- обеспечение вещевым имуществом и питанием;
- отпуск согласно законодательству;
- достойное отношение командиров;
- возможные командировки в пункты дислокации, а также в зону боевых действий, в случае чего будет начисляться надбавка в размере 3 300 грн/день.
Какие специалисты нужны бригаде "Азов"
Напомним, что "Азов" ищет пилотов FPV-дрона. Ключевые требования к специалисту — уверенное пилотирование FPV-дроном и знание программного обеспечения. Зарплату обещают до 125 000 гривен.
Также бригада нуждается в механике-водителе медицинского пункта, который имеет водительское удостоверение категории B или C, не менее трех лет опыта вождения и опыт управления гусеничной техникой. Обещают зарплату до 120 тысяч гривен.
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