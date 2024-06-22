Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Гражданские профессии в армии — "Азов" приглашает на работу юридического специалиста arrow

Гражданские профессии в армии — "Азов" приглашает на работу юридического специалиста

22 июня 2024 03:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Работа в бригаде "Азов" — вакансия юрисконсульта с высокой зарплатой
Боец бригады спецназа "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу юрисконсульта юридического отделения. Для кандидата на должность нужно высшее юридическое образование и офицерское воинское звание.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 22 июня.

Читайте также:
Работа в бригаде "Азов" - как устроиться
Скриншот вакансии юрисконсульта в бригаде "Азов"

Вакансия для юристов в армии

Так, чтобы занять должность юрисконсульта, кандидат должен иметь высшее юридическое образование по образовательно-квалификационному уровню магистра или специалиста, а также офицерское воинское звание. Кроме того, он должен уметь пользоваться Office, государственными реестрами, ориентироваться в законодательстве и иметь опыт работы в военной части или в бюджетном учреждении.

В обязанности юрисконсульта входит:

  • обеспечение правовой работы в воинской части и предоставление командованию консультаций по правовым вопросам;
  • проверка соответствия законодательству проектов приказов и других актов, подаваемых на подпись командиру;
  • анализ приказов и документов с целью их приведения в соответствие с законодательством;
  • информирование командира о нарушении законодательства в воинской части;
  • участие в подготовке, заключении и контроле за исполнением хозяйственных договоров;
  • ведение претензионной и исковой работы;
  • представительство интересов воинской части в судах и других органах по доверенности командира;
  • предоставление выводов о правомерности списания материальных ценностей и рассмотрение материалов о возмещении материального вреда;
  • содействие принятию мер по актам реагирования прокуратуры и других органов;
  • содействие соблюдению законности в реализации прав личного состава при выполнении служебно-боевых задач;
  • участие в подготовке мероприятий по укреплению военной дисциплины и охране труда;
  • предоставление правовой помощи должностным лицам в обеспечении правильного применения норм законодательства;
  • участие в организации и проведении мероприятий по правовой подготовке и воспитанию личного состава.
Женщина работает с документами в офисе.
Деловая женщина осматривает бумаги. Фото: freepik.com

"Азов" предлагает следующие условия работы:

  • достойное ежемесячное материальное обеспечение;
  • обеспечение вещевым имуществом и питанием;
  • отпуск согласно законодательству;
  • достойное отношение командиров;
  • возможные командировки в пункты дислокации, а также в зону боевых действий, в случае чего будет начисляться надбавка в размере 3 300 грн/день.

Какие специалисты нужны бригаде "Азов"

Напомним, что "Азов" ищет пилотов FPV-дрона. Ключевые требования к специалисту — уверенное пилотирование FPV-дроном и знание программного обеспечения. Зарплату обещают до 125 000 гривен.

Также бригада нуждается в механике-водителе медицинского пункта, который имеет водительское удостоверение категории B или C, не менее трех лет опыта вождения и опыт управления гусеничной техникой. Обещают зарплату до 120 тысяч гривен.

работа
Нацгвардия
полк "Азов"
вакансии
зарплата
война в Украине
війна
юристы
Рекрутинг

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту