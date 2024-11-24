Голова Верховної Ради вважає, що треба якомога частіше запроваджувати санкції проти РФ та виставити Путіну "рахунок" за руйнування України

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

Санкційний тиск на Росію це не просто ухвалення рішень, а питання виживання України. Їх треба запроваджувати якомога частіше, а не випускати дозами, бо це не iPhone.

Таку заяву зробив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі, повідомляє Ми — Україна.

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За словами Стефанчука, санкційний тиск на Росію має бути суттєво посилений. Режим санкцій має стати повним, без будь-яких винятків чи лазівок.

"Я часто кажу, що ми не можемо чекати на наступний пакет санкцій, як на появу нового iPhone. Має бути лише один справжній пакет санкцій, захищений від будь-яких лазівок", — заявив спікер українського парламенту.

Він зазначив, що заморожені російські активи мають бути використані для компенсації величезних збитків, завданих російською війною.

"Настав час виставити Путіну рахунок за цю війну, і він повинен почати його сплачувати. Українці змушені захищати свою свободу і незалежність, але вони мріють про мир", — сказав Стефанчук.

Раніше повідомлялось, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає Україну "найбагатшою у Європі". Тому завдяки мирній угоді Дональда Трампа і Київ і Вашингтон отримають шалену вигоду.

А сенатор Майк Раундс, один із головних соратників нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, різко розкритикував ідею переговорів про мирну угоду між Росією та Україною. Він переконаний, що Кремлю не можна довіряти, а будь-які мирні пропозиції будуть сприйняті як ознака слабкості.