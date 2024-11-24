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Это вам не iPhone — Стефанчук высказался о санкциях против РФ

24 ноября 2024 06:55
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Председатель Верховной Рады считает, что нужно как можно чаще вводить санкции против РФ и выставить Путину "счет" за разрушение Украины
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Санкционное давление на Россию — это не просто принятие решений, а вопрос выживания Украины. Их нужно вводить как можно чаще, а не выпускать дозами, потому что это не iPhone.

Такое заявление сделал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время Международного форума безопасности в Галифаксе, сообщает Мы Україна.

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По словам Стефанчука, санкционное давление на Россию должно быть существенно усилено. Режим санкций должен стать полным, без каких-либо исключений или лазейок.

"Я часто говорю, что мы не можем ждать следующего пакета санкций, как появления нового iPhone. Должен быть только один настоящий пакет санкций, защищенный от любых лазеек", — заявил спикер украинского парламента.

Он отметил, что замороженные российские активы должны быть использованы для компенсации огромного ущерба, нанесенного РФ Украине.

"Пора выставить Путину счет за эту войну, и он должен начать его платить. Украинцы вынуждены защищать свою свободу и независимость, но они мечтают о мире", — сказал Стефанчук.

Ранее сообщалось, что сенатор республиканец Линдси Грэм считает Украину "самой богатой в Европе". Поэтому благодаря мирному соглашению Дональда Трампа и Киев и Вашингтон получат безумную выгоду.

А сенатор Майк Раундс, один из главных соратников нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, подверг резкой критике идею переговоров о мирном соглашении между Россией и Украиной. Он убежден, что Кремлю нельзя доверять, а какие-либо мирные предложения будут восприняты как признак слабости.

санкции против России Руслан Стефанчук владимир путин компенсация война в Украине

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