Якщо Трампу вдасться досягти мирної угоди, то Київ та Вашингтон виграють, адже Україна має рідкоземельних ресурсів на трильйони доларів

Сенатор республіканець Ліндсі Грем у Києві. Фото: Reuters

Сенатор республіканець Ліндсі Грем вважає Україну "найбагатшою у Європі". Тому завдяки мирній угоді Дональда Трампа і Київ і Вашингтон отримують шалену вигоду.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

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Він заявив, що надра України містять величезні рідкоземельні елементи на трильйони доларів. Якщо Трамп домовиться про мирну угоду, то США зможе повернути вкладені у військову допомогу гроші, а Київ теж отримає шалені прибутки.

"Ця війна — через гроші. Ніхто не хоче про це говорити. Україна має природні ресурси та цінні метали на трильйони доларів. Наприклад: уран, титан, літій, графіт та інші стратегічні ресурси, які зміцнять або Росію, або Україну та її союзників. Крім того, Україна здатна прогодувати 50% Африки", — заявив Грем.

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Саме економічний аргумент є визначальним, щоб західні країни продовжували допомогати Україні протистояти Росії, вважає республіканець.

Нагадаємо, сенатор Майк Раундс, один із головних соратників нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, різко розкритикував ідею переговорів про мирну угоду між Росією та Україною. Він переконаний, що Кремлю не можна довіряти, а будь-які мирні пропозиції будуть сприйняті як ознака слабкості.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп призначив радника з питань національної безпеки. Йдеться про конгресмена Майкла Волтца.