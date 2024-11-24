Если Трампу удастся достичь мирного соглашения, то Киев и Вашингтон выиграют, ведь у Украины есть редкоземельные ресурсы на триллионы долларов

Сенатор республиканец Линдси Грэм в Киеве. Фото: Reuters

Сенатор республиканец Линдси Грэм считает Украину "самой богатой в Европе". Поэтому благодаря мирному соглашению Дональда Трампа и Киев и Вашингтон получают безумную выгоду.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

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Он заявил, что недра Украины содержат огромные редкоземельные элементы на триллионы долларов.

"Эта война — из-за денег. Никто не хочет об этом говорить. Украина имеет природные ресурсы и ценные металлы на триллионы долларов. Например: уран, титан, литий, графит и другие стратегические ресурсы, которые укрепят или Россию, или Украину и ее союзников. Кроме того, Украина способна прокормить 50% Африки", — заявил Грэм.

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Именно экономический аргумент определяет, чтобы западные страны продолжали помогать Украине противостоять России, считает республиканец.

Напомним, сенатор Майк Раундс, один из главных соратников нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, подверг резкой критике идею переговоров о мирном соглашении между Россией и Украиной.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп назначил советника по национальной безопасности.