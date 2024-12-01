Три роки з нагородження Дмитра Коцюбайла Да Вінчі званням Героя України

Президент України Володимир Зеленський та Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі". Фото: ОП

Минуло рівно три роки, як Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі" отримав найвищу держнагороду. Йдеться про звання "Героя України".

У пам'ятну дату Новини.LIVE нагадують, яким був Дмитро Коцюбайло.

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Герой України Дмитро Коцюбайло

На момент нагородження Дмитро очолював Першу штурмову роту "Правого сектору" та став першим добровольцем, відзначеним званням "Героя України". У 18 років він долучився до Революції Гідності, а у 19 вже командував бойовим підрозділом.

Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі". Фото: Facebook

Воїн загинув 7 березня 2023 року, захищаючи Бахмут у Донецькій області. Попри швидку евакуацію, поранення в шию виявилося смертельним.

Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі". Фото: Facebook

Нагадаємо, 1 листопада Дмитру Коцюбайлу виповнилося б 29 років. Його шлях від юного художника до легендарного воїна служить натхненням для нових поколінь.

Також у Києві відкрили монументальну скульптуру Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу.