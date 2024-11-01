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День народження "Да Вінчі" — як бійці вшанували його пам'ять

1 листопада 2024 15:02
Карина Приходько - Редактор
Дмитро Коцюбайло — на Донеччині встановили стелу на честь Да Вінчі
Вшанування пам'яті "Да Вінчі". Фото: facebook/vovkydavinci
Карина Приходько - Редактор

У день народження Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, який загинув на фронті у березні 2023 року, в Донецькій області відкрили пам'ятну стелу на його честь. Це зробили бійці окремого батальйону, який назвали на честь "Да Вінчі", та побратими військового.

Про це повідомила пресслужба окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" на Facebook-сторінці. 

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Пам'ятна стела на честь Дмитра Коцюбайла

"Сьогодні на честь дня народження "Да Вінчі" на Донеччині відбулося урочисте відкриття пам’ятної стели на його честь. Встановлення цього меморіалу саме в цьому регіоні має глибоке символічне значення, адже саме тут Дмитро воював проти російського загарбника з 2014 року до 2023 року, коли героїчно загинув, захищаючи Україну", — йдеться у повідомленні. 

стела Дмитру Коцюбайлу
Стела на честь Дмитра Коцюбайла на Донеччині. Фото: facebook/vovkydavinci
чествование памяти Дмитрия Коцюбайло
Військові біля стели Дмитру Коцюбайлу на Донеччині. Фото: facebook/vovkydavinci

Бійці наголосили, що відкриття стели на честь Дмитра є виявом глибокої шани до його подвигу. Це місце буде нагадуванням про жертовність і силу духу тих, хто бореться за вільну Україну, та важливістю пам’ятати і вшановувати героїв, які віддали своє життя за нашу спільну свободу.

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Бійці на вшануванні пам'яті Дмитра Коцюбайла. Фото: facebook/vovkydavinci
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Аліна Михайлова біля стели Дмитру Коцюбайлу. Фото: facebook/vovkydavinci

Відомо, що стелу на в'їзд у Донецьку область створив український художник Олександр Ком'яхов, який є автором візуальної айдентики батальйону "Вовки Да Вінчі", а також бойового шеврона підрозділу, який вручав бійцям Да Вінчі. 

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, Дмитру Коцюбайлу, який віддав життя за свободу нашої держави, виповнилося б 29 років. 

Також ми писали, що у вересні у кінотеатрах вийшов документальний фільм "За свою свободу треба боротися" про легендарного воїна Дмитра Коцюбайла. Його голос у стрічці було відтворено за допомогою штучного інтелекту.

Донецька область війна в Україні військові загибель пам'ятки

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