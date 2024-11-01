Дмитрий Коцюбайло — в Донецкой области установили стелу в честь Да Винчи

Чествование памяти "Да Винчи". Фото: facebook/vovkydavinci

В день рождения Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, погибшего на фронте в марте 2023 года, в Донецкой области открыли памятную стелу в его честь. Это сделали бойцы отдельного батальона, который назвали в честь "Да Винчи", и побратимы военного.

Об этом сообщила пресс-служба отдельного батальона "Волки Да Винчи" на Facebook-странице.

Читайте также:

Памятная стела в честь Дмитрия Коцюбайло

"Сегодня в честь дня рождения "Да Винчи" в Донецкой области состоялось торжественное открытие памятной стелы в его честь. Установление этого мемориала именно в этом регионе имеет глубокое символическое значение, ведь именно здесь Дмитрий воевал против российского захватчика с 2014 года до 2020 года, когда героически погиб, защищая Украину", — говорится в сообщении.

Стела в честь Дмитрия Коцюбайло в Донецкой области. Фото: facebook/vovkydavinci

Военные около стелы Дмитрию Коцюбайло в Донецкой области. Фото: facebook/vovkydavinci

Бойцы подчеркнули, что открытие стелы в честь Дмитрия является проявлением глубокого уважения к его подвигу. Это место будет напоминанием о жертвенности и силе духа тех, кто борется за свободную Украину, и важностью помнить и чествовать героев, отдавших свою жизнь за нашу общую свободу.

Бойцы в честь памяти Дмитрия Коцюбайло. Фото: facebook/vovkydavinci

Алина Михайлова возле стелы Дмитрию Коцюбайло. Фото: facebook/vovkydavinci

Известно, что стелу на въезд в Донецкую область создал украинский художник Александр Комьяхов, автор визуальной айдентики батальона "Волки Да Винчи", а также боевого шеврона подразделения, который вручал бойцам Да Винчи.

Напомним, сегодня, 1 ноября, Дмитрию Коцюбайло, отдавшему жизнь за свободу нашего государства, исполнилось бы 29 лет.

Также мы писали, что в сентябре в кинотеатрах вышел документальный фильм "За свою свободу надо бороться" о легендарном воине Дмитрии Коцюбайло. Его голос в ленте был воспроизведен с помощью искусственного интеллекта.