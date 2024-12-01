Три года с награждения Дмитрия Коцюбайло Да Винчи званием Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи". Фото: ОП

Прошло ровно три года, как Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" получил высшую госнаграду. Речь идет о звании "Героя Украины".

В памятную дату Новини.LIVE напоминают, каким был Дмитрий Коцюбайло.

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Герой Украины Дмитрий Коцюбайло

На момент награждения Дмитрий возглавлял Первую штурмовую роту "Правого сектора" и стал первым добровольцем, отмеченным званием "Героя Украины". В 18 лет он присоединился к Революции Достоинства, а в 19 уже командовал боевым подразделением.

Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи". Фото: Facebook

Воин погиб 7 марта 2023 года, защищая Бахмут в Донецкой области. Несмотря на быструю эвакуацию, ранение в шею оказалось смертельным.

Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи". Фото: Facebook

Напомним, 1 ноября Дмитрию Коцюбайло исполнилось бы 29 лет. Его путь от юного художника до легендарного воина служит вдохновением для новых поколений.

Также в Киеве открыли монументальную скульптуру Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло.