Україна
Третій армійський запустив унікальний рекрутинг — яка особливість

Третій армійський запустив унікальний рекрутинг — яка особливість

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 02:19
Тепер свою спеціалізацію боєць ЗСУ обирає самостійно і гарантовано її отримує
Бійці Третього армійського корпусу. Фото: Третій армійський корпус

Часи, коли військкомат вирішував долю за тебе, минають — Третій армійський корпус оголосив про нову філософію набору людей. Ти сам обираєш, ким бути на війні: водієм, оператором дрона чи штурмовиком.

Про старт кампанії "Зроблено для тебе" в ефірі "День.LIVE" розповів заступник командира корпусу Родіон Кудряшов.

Гарантія спеціалізації для рекрута ЗСУ

Кудряшов наголосив, що армія відходить від концепції "універсального солдата". У "Трійці" рекрутинг будують на чесності. Військові гарантують: людину не кинуть на завдання, до якого вона не готова або не має хисту.

"Якщо людина хоче йти на посаду механіка чи в підрозділ забезпечення — вона потрапляє саме туди", — запевнив офіцер.

Тим, хто свідомо обирає шлях штурмовика, забезпечують повний цикл спеціалізованого вишколу. Боєць отримує освіту і навички саме під цю позицію.

Зараз Третій армійський корпус укомплектований приблизно на 70%. Це потужна сила, але вакантні місця залишаються.

Командування закликає цивільних, які ще не служили, переглянути список спеціальностей. Знайти своє місце в строю може кожен — від айтішника до водія.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Зеленський розширив доступ до реєстру "Оберіг". Також ми писали, що Сирський розповів про покращення якості підготовки мобілізованих.

