Третий армейский запустил уникальный рекрутинг — какие нюансы

Третий армейский запустил уникальный рекрутинг — какие нюансы

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 02:19
Теперь свою специализацию боец ВСУ выбирает самостоятельно и гарантированно ее получает
Бойцы Третьего армейского корпуса. Фото: Третий армейский корпус

Времена, когда военкомат решал судьбу за тебя, проходят — Третий армейский корпус объявил о новой философии набора людей. Ты сам выбираешь, кем быть на войне: водителем, оператором дрона или штурмовиком.

О старте кампании "Сделано для тебя" в эфире "День.LIVE" рассказал заместитель командира корпуса Родион Кудряшов.

Читайте также:

Гарантия специализации для рекрута ВСУ

Кудряшов отметил, что армия отходит от концепции "универсального солдата". В "Тройке" рекрутинг строят на честности. Военные гарантируют: человека не бросят на задание, к которому он не готов или не имеет таланта.

"Если человек хочет идти на должность механика или в подразделение обеспечения — он попадает именно туда", — заверил офицер.

Тем, кто сознательно выбирает путь штурмовика, обеспечивают полный цикл специализированной подготовки. Боец получает образование и навыки именно под эту позицию.

Сейчас Третий армейский корпус укомплектован примерно на 70%. Это мощная сила, но вакантные места остаются.

Командование призывает гражданских, которые еще не служили, пересмотреть список специальностей. Найти свое место в строю может каждый — от айтишника до водителя.

Напомним, мы сообщали, что Зеленский расширил доступ к реестру "Оберег". Также мы писали, что Сырский рассказал об улучшении качества подготовки мобилизованных.

ВСУ армия война в Украине военнообязанные контракт Рекрутинг
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
