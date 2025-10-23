Третя штурмова бригада першою обміняла еБали на дрони через Brave1 Market

Третя штурмова першою обміняла бонуси через маркетплейс Brave1
Третя окрема штурмова бригада обміняла накопичені еБали на дрони через маркетплейс Brave1 Market. Це сталося вперше серед підрозділів.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму каналі в Telegram у четвер, 23 жовтня.
еБали на дрони через Brave1 Market
Від моменту замовлення до постачання техніки минуло лише 6 днів. Brave1 Market надає військовим можливість самостійно обирати техніку. Наразі на платформі доступно понад 150 дронів і РЕБ від 40 виробників.
Обмін відбувається за програмою "Армія дронів.Бонус", у межах якої підрозділам нараховуються еБали за підтверджені ураження ворожих цілей.
"Ми постійно вдосконалюємо програму Армія дронів.Бонус, щоб підрозділи могли зосередитися на проведенні операцій — і оперативно отримувати додаткові дрони та інші засоби від держави", — додав Федоров.
Нагадаємо, що у Львові завершився наймасштабніший у світі інвестиційний саміт у сфері оборонних технологій — Brave1 Defense Tech Valley. Захід зібрав понад 5 тисяч учасників: інвесторів, венчурних фондів, стартапів та компаній з оборонної індустрії. Важливим результатом саміту стали підписані угоди на суму понад 100 мільйонів євро, що відкриває нові горизонти для розвитку інновацій в Україні та за її межами.
А до цього в Україні з'явилась платформа Test in Ukraine на базі кластера Brave1. Завдяки платформі іноземні виробники зброї зможуть протестувати на російських окупантах напрацювання свого ВПК у бойових умовах.
