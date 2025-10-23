Відео
Третя штурмова першою обміняла бонуси через маркетплейс Brave1

Третя штурмова першою обміняла бонуси через маркетплейс Brave1

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 17:07
Оновлено: 17:21
Третя штурмова бригада першою обміняла еБали на дрони через Brave1 Market
Бійці Третьої штурмової бригади. Фото: facebook.com/ab3.army

Третя окрема штурмова бригада обміняла накопичені еБали на дрони через маркетплейс Brave1 Market. Це сталося вперше серед підрозділів. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму каналі в Telegram у четвер, 23 жовтня.

Читайте також:

еБали на дрони через Brave1 Market

Від моменту замовлення до постачання техніки минуло лише 6 днів. Brave1 Market надає військовим можливість самостійно обирати техніку. Наразі на платформі доступно понад 150 дронів і РЕБ від 40 виробників.

Обмін відбувається за програмою "Армія дронів.Бонус", у межах якої підрозділам нараховуються еБали за підтверджені ураження ворожих цілей.

"Ми постійно вдосконалюємо програму Армія дронів.Бонус, щоб підрозділи могли зосередитися на проведенні операцій — і оперативно отримувати додаткові дрони та інші засоби від держави", — додав Федоров.

Нагадаємо, що у Львові завершився наймасштабніший у світі інвестиційний саміт у сфері оборонних технологій — Brave1 Defense Tech Valley. Захід зібрав понад 5 тисяч учасників: інвесторів, венчурних фондів, стартапів та компаній з оборонної індустрії.  Важливим результатом саміту стали підписані угоди на суму понад 100 мільйонів євро, що відкриває нові горизонти для розвитку інновацій в Україні та за її межами.

А до цього в Україні з'явилась платформа Test in Ukraine на базі кластера Brave1. Завдяки платформі іноземні виробники зброї зможуть протестувати на російських окупантах напрацювання свого ВПК у бойових умовах.

військові війна в Україні війна 3 ОШБр Третя штурмова бригада
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
