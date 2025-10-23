Видео
Третья штурмовая первой обменяла бонусы через маркетплейс Brave1

Дата публикации 23 октября 2025 17:07
обновлено: 17:21
Третья штурмовая бригада первой обменяла еБалы на дроны через Brave1 Market
Бойцы Третьей штурмовой бригады. Фото: facebook.com/ab3.army

Третья отдельная штурмовая бригада обменяла накопленные еБали на дроны через маркетплейс Brave1 Market. Это произошло впервые среди подразделений.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем канале в Telegram в четверг, 23 октября.

еБалы на дроны через Brave1 Market

С момента заказа до поставки техники прошло всего 6 дней. Brave1 Market предоставляет военным возможность самостоятельно выбирать технику. Сейчас на платформе доступно более 150 дронов и РЭБ от 40 производителей.

Обмен происходит по программе "Армия дронов.Бонус", в рамках которой подразделениям начисляются еБалы за подтвержденные поражения вражеских целей.

"Мы постоянно совершенствуем программу Армия дронов.Бонус, чтобы подразделения могли сосредоточиться на проведении операций — и оперативно получать дополнительные дроны и другие средства от государства", — добавил Федоров.

Напомним, что во Львове завершился самый масштабный в мире инвестиционный саммит в сфере оборонных технологий — Brave1 Defense Tech Valley. Мероприятие собрало более 5 тысяч участников: инвесторов, венчурных фондов, стартапов и компаний из оборонной индустрии. Важным результатом саммита стали подписанные соглашения на сумму более 100 миллионов евро, что открывает новые горизонты для развития инноваций в Украине и за ее пределами.

А до этого в Украине появилась платформа Test in Ukraine на базе кластера Brave1. Благодаря платформе иностранные производители оружия смогут протестировать на российских оккупантах наработки своего ВПК в боевых условиях.

военные война в Украине 3 ОШБр Третья штурмова бригада
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
