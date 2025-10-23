Третья штурмовая бригада первой обменяла еБалы на дроны через Brave1 Market

Третья штурмовая первой обменяла бонусы через маркетплейс Brave1
Третья отдельная штурмовая бригада обменяла накопленные еБали на дроны через маркетплейс Brave1 Market. Это произошло впервые среди подразделений.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем канале в Telegram в четверг, 23 октября.
еБалы на дроны через Brave1 Market
С момента заказа до поставки техники прошло всего 6 дней. Brave1 Market предоставляет военным возможность самостоятельно выбирать технику. Сейчас на платформе доступно более 150 дронов и РЭБ от 40 производителей.
Обмен происходит по программе "Армия дронов.Бонус", в рамках которой подразделениям начисляются еБалы за подтвержденные поражения вражеских целей.
"Мы постоянно совершенствуем программу Армия дронов.Бонус, чтобы подразделения могли сосредоточиться на проведении операций — и оперативно получать дополнительные дроны и другие средства от государства", — добавил Федоров.
Напомним, что во Львове завершился самый масштабный в мире инвестиционный саммит в сфере оборонных технологий — Brave1 Defense Tech Valley. Мероприятие собрало более 5 тысяч участников: инвесторов, венчурных фондов, стартапов и компаний из оборонной индустрии. Важным результатом саммита стали подписанные соглашения на сумму более 100 миллионов евро, что открывает новые горизонты для развития инноваций в Украине и за ее пределами.
А до этого в Украине появилась платформа Test in Ukraine на базе кластера Brave1. Благодаря платформе иностранные производители оружия смогут протестировать на российских оккупантах наработки своего ВПК в боевых условиях.
