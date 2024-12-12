Трамп закликав Європу допомогти Україні у війні з РФ

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Європа повинна взяти на себе головну роль у підтримці України та майбутньому припиненні вогню. Таку думку він озвучив під час зустрічі з Володимиром Зеленським та Емманюелем Макроном в Парижі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

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Ключові заяви Трампа

Трамп зазначив, що не підтримує вступ України до НАТО, але прагне бачити "сильну, добре озброєну Україну" після будь-якого припинення бойових дій.

Європейські країни, на його думку, повинні взяти на себе основний тягар підтримки України, включаючи забезпечення безпеки та контролю за припиненням вогню.

Трамп виключив можливість присутності військ США в Україні, заявивши, що цю роль повинні виконувати європейські сили.

Також він закликав європейців активніше тиснути на Китай для впливу на Росію, включаючи можливість введення економічних тарифів.

У найближчому часі новообраний президент не має конкретного плану щодо України. За інформацією WSJ, ключові рішення будуть ухвалені після формування команди з національної безпеки та проведення подальших переговорів з союзниками і, ймовірно, з Володимиром Путіним.

Розміщення європейських військ в Україні

Ідея присутності європейських військ в Україні була вперше озвучена Макроном на початку 2024 року. Після перемоги Трампа ця дискусія активізувалася і обговорювалася, зокрема, під час нещодавнього візиту Макрона до Польщі.

Нагадаємо, Трампа визнали людиною року за версією журналу TIME. Видання відзначило його політичне відродження.

Також Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що українці покладають великі сподівання на Трампа, який пообіцяв завершити війну.