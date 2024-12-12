Як Трамп хоче завершити війну в Україні - відповідь Єрмака

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що позиція новообраного президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні базується на справедливих умовах. Відтак, вона збігається з українською.

Про це Єрмак заявив в інтерв'ю Суспільному у четвер, 12 грудня.

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Позиція Трампа щодо війни в України

"Трамп — лідер країни, яка побудована на принципах демократії. І тому для Америки сьогодні підтримати диктатуру, автократію та агресію неможливо. Дональд Трамп хоче припинити цю війну. Він теж, як і більшість українців, хоче припинити цю війну", — сказав Єрмак.

За словами Єрмака, стосунки між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським залишаються на високому рівні. Трамп висловлює повагу до України та її керівника, що є важливим для підтримки партнерських відносин.

Водночас Росія продовжує поширювати дезінформацію про Україну, зокрема про взаємини Зеленського та Трампа. Пропагандистські наративи спрямовані на послаблення міжнародної підтримки України, особливо серед європейських країн та у США.

Нагадаємо, Трампа визнали людиною року за версією журналу TIME. Видання відзначило його політичне відродження.

Також Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що українці покладають великі сподівання на Трампа, який пообіцяв завершити війну.