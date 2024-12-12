Как Трамп хочет завершить войну в Украине – ответ Ермака

Ермак рассказал, на каких условиях Трамп хочет завершить войну
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что позиция новоизбранного президента США Дональда Трампа по поводу завершения войны в Украине базируется на справедливых условиях. Следовательно, она совпадает с украинским.
Об этом Ермак заявил в интервью Суспільному в четверг, 12 декабря.
Позиция Трампа по поводу войны в Украине
"Трамп — лидер страны, построенной на принципах демократии. И потому, для Америки сегодня поддержать диктатуру, автократию и агрессию невозможно. Дональд Трамп хочет прекратить эту войну. Он тоже, как и большинство украинцев хочет прекратить эту войну", — сказал Ермак.
По словам Ермака, отношения между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским остаются на высоком уровне. Трамп выражает уважение к Украине и ее руководителю, что важно для поддержки партнерских отношений.
В то же время Россия продолжает распространять дезинформацию об Украине, в частности, о взаимоотношениях Зеленского и Трампа. Пропагандистские нарративы направлены на ослабление международной поддержки Украины, особенно среди европейских стран и США.
Напомним, Трампа признан человеком года по версии журнала TIME. Издание отметило его политическое возрождение.
Также Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы возлагают большие надежды на Трампа, пообещавшего завершить войну.
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