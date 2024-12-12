Трамп призвал Европу помочь Украине в войне с РФ

Трамп заявил, что Европа должна закончить войну в Украине, — WSJ
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна взять на себя главную роль в поддержке Украины и предстоящем прекращении огня. Такое мнение он озвучил в ходе встречи с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Париже.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ключевые заявления Трампа
Трамп отметил, что не поддерживает вступление Украины в НАТО, но стремится видеть "сильную, хорошо вооруженную Украину" после какого-либо прекращения боевых действий.
Европейские страны, по его мнению, должны взять на себя основное бремя поддержки Украины, включая обеспечение безопасности и контроля за прекращением огня.
Трамп исключил возможность присутствия войск США в Украине, заявив, что эту роль должны выполнять европейские силы.
Также он призвал европейцев активнее оказывать давление на Китай для влияния на Россию, включая возможность введения экономических тарифов.
В ближайшее время у новоизбранного президента нет конкретного плана по Украине. По информации WSJ, ключевые решения будут приняты после формирования команды по национальной безопасности и последующих переговоров с союзниками и, вероятно, с Владимиром Путиным.
Размещение европейских войск в Украине
Идея присутствия европейских войск в Украине была впервые озвучена Макроном в начале 2024 года. После победы Трампа эта дискуссия активизировалась и обсуждалась, в частности, во время недавнего визита Макрона в Польшу.
Напомним, Трампа признан человеком года по версии журнала TIME. Издание отметило его политическое возрождение.
Также Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы возлагают большие надежды на Трампа, пообещавшего завершить войну.
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