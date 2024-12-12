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Трамп заявил, что Европа должна закончить войну в Украине, — WSJ

12 декабря 2024 23:42
Катерина Османская - Редактор
Трамп призвал Европу помочь Украине в войне с РФ
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Катерина Османская - Редактор

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна взять на себя главную роль в поддержке Украины и предстоящем прекращении огня. Такое мнение он озвучил в ходе встречи с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Париже.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Ключевые заявления Трампа

Трамп отметил, что не поддерживает вступление Украины в НАТО, но стремится видеть "сильную, хорошо вооруженную Украину" после какого-либо прекращения боевых действий.

Европейские страны, по его мнению, должны взять на себя основное бремя поддержки Украины, включая обеспечение безопасности и контроля за прекращением огня.
Трамп исключил возможность присутствия войск США в Украине, заявив, что эту роль должны выполнять европейские силы.

Также он призвал европейцев активнее оказывать давление на Китай для влияния на Россию, включая возможность введения экономических тарифов.

В ближайшее время у новоизбранного президента нет конкретного плана по Украине. По информации WSJ, ключевые решения будут приняты после формирования команды по национальной безопасности и последующих переговоров с союзниками и, вероятно, с Владимиром Путиным.

Размещение европейских войск в Украине

Идея присутствия европейских войск в Украине была впервые озвучена Макроном в начале 2024 года. После победы Трампа эта дискуссия активизировалась и обсуждалась, в частности, во время недавнего визита Макрона в Польшу.

Напомним, Трампа признан человеком года по версии журнала TIME. Издание отметило его политическое возрождение.

Также Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы возлагают большие надежды на Трампа, пообещавшего завершить войну.

Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Дональд Трамп военная помощь война в Украине

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