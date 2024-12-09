Трамп розробляє концепцію завершення війни в Україні

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що українська сторона готова до припинення вогню. Наразі він "формулює концепцію завершення війни".

Про це Трамп сказав у коментарі The New York Post.

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Після тристоронньої зустрічі у Парижі, на якій був присутній Трамп, Зеленський та Макрон майбутній голова Білого дому зазначив, що Україна готова до припинення вогню. Трамп вважає це "важливим кроком вперед".

"Зеленський налаштований на припинення вогню. Він хоче укласти мир. Ми не говорили з ним про деталі. Але він вважає, що вже прийшов час", — сказав він.

Трамп зауважив, що Путін також повинен думати так само, тому що він програв, втративши 700 тисяч людей на війні вбитими та пораненими.

Водночас він додав, що вже "формулює концепцію", як покласти край війні в Україні.

Раніше голова Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що риторика Трампа під час виборів та зараз відрізняється. Представники нової адміністрації розуміють ситуацію щодо України.

А видання Axios писало, що на зустріч з Зеленським Трампа переконав Макрон, оскільки той вагався.