Трамп разрабатывает концепцию завершения войны в Украине

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня. Сейчас он "формулирует концепцию завершения войны".

Об этом Трамп сказал в комментарии The New York Post.

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Завершение войны в Украине

После трехсторонней встречи в Париже, на которой присутствовал Трамп, Зеленский и Макрон, будущий глава Белого дома отметил, что Украина готова к прекращению огня. Трамп считает это "важным шагом вперед".

"Зеленский настроен на прекращение огня. Он хочет заключить мир. Мы не говорили с ним о деталях. Но он считает, что уже пришло время", — сказал он.

Трамп отметил, что Путин также должен думать так же, потому что он проиграл, потеряв 700 тысяч человек на войне убитыми и ранеными.

В то же время он добавил, что уже "формулирует концепцию", как положить конец войне в Украине.

Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что риторика Трампа во время выборов и сейчас отличается. Представители новой администрации понимают ситуацию в Украине.

Издание Axios писало, что на встречу с Зеленским Трампа убедил Макрон, поскольку тот колебался.