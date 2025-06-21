Переговори України і РФ — Трамп заявив про черговий прогрес

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп вчергове зробив заяву про переговори України і РФ. За його словами, у питанні мирного процесу сторони мають "незначний прогрес".

Про це Дональд Трамп сказав в ефірі Fox News.

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"Росія та Україна досягають незначного прогресу", — відповів Трамп, коли його запитали про переговори між сторонами.

Також він згадав ситуацію на Близькому Сході. Він дав Ірану два тижні, аби піти на ядерну угоду.

"Я завжди миротворець. Іноді потрібна твердість, але завжди миротворець", — наголосив президент США.

Нагадаємо, нещодавно у Кремлі сказали, що готові продовжити переговори з Україною. Під час розмови з Трампом Путін заявив, що це може статися після 22 червня.

Крім того, російський диктатор заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським, але є нюанс.