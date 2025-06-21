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Головна Армія Трамп заявив про черговий "прогрес" у переговорах України і РФ

Трамп заявив про черговий "прогрес" у переговорах України і РФ

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 09:28
Переговори України і РФ — Трамп заявив про черговий прогрес
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Ключові моменти Нова заява Трампа про переговори України і РФ

Президент США Дональд Трамп вчергове зробив заяву про переговори України і РФ. За його словами, у питанні мирного процесу сторони мають "незначний прогрес".

Про це Дональд Трамп сказав в ефірі Fox News

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"Росія та Україна досягають незначного прогресу", — відповів Трамп, коли його запитали про переговори між сторонами.

Також він згадав ситуацію на Близькому Сході. Він дав Ірану два тижні, аби піти на ядерну угоду. 

"Я завжди миротворець. Іноді потрібна твердість, але завжди миротворець", — наголосив президент США. 

Нагадаємо, нещодавно у Кремлі сказали, що готові продовжити переговори з Україною. Під час розмови з Трампом Путін заявив, що це може статися після 22 червня. 

Крім того, російський диктатор заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським, але є нюанс. 

переговори Дональд Трамп Україна війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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