Переговоры Украины и РФ — Трамп заявил об очередном прогрессе

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал заявление о переговорах Украины и РФ. По его словам, в вопросе мирного процесса стороны имеют "незначительный прогресс".

Об этом Дональд Трамп сказал в эфире Fox News.

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"Россия и Украина достигают незначительного прогресса", — ответил Трамп, когда его спросили о переговорах между сторонами.

Также он упомянул ситуацию на Ближнем Востоке. Он дал Ирану две недели, чтобы пойти на ядерную сделку.

"Я всегда миротворец. Иногда нужна твердость, но всегда миротворец", — подчеркнул президент США.

Напомним, недавно в Кремле сказали, что готовы продолжить переговоры с Украиной. Во время разговора с Трампом Путин заявил, что это может произойти после 22 июня.

Кроме того, российский диктатор заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, но есть нюанс.