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Головна Армія Путін заявив, що готовий зустрітись із Зеленським — назвав умови

Путін заявив, що готовий зустрітись із Зеленським — назвав умови

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Дата публікації: 19 червня 2025 01:28
Диктатор РФ сказав, що зустрінеться із Зеленським у фіналі переговорного процесу
Диктатор РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Ключові моменти Путін про переговори із Зеленським Окупація Криму — не проблема Війна з НАТО

Диктатор РФ Володимир Путін виступив у рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму. Там він зробив багато заяв про війну в Україні, НАТО, Крим та зустріч із Зеленським.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на трансляцію форуму.

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Путін про переговори із Зеленським

Російський фюрер сказав, що не проти зустрітись для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, але ця зустріч може статись тільки на завершальному етапі переговорів про закінчення війни. До того ж він зайвий раз повторив пропагандистський штамп про "питання легітимності Зеленського".

Окупація Криму — не проблема

Також диктатор Росії зробив заяву відносно окупованого Криму. Він не бачить в цьому проблеми, адже РФ "забрала Крим, тому що Захід влаштував в Україні держпереворот".

Крім того, Путін чомусь вважає, що так звані ДНР та ЛНР могли не питати Україну про своє відділення і мали повне право на це.

Війна з НАТО

Російський лідер зайвий раз підкреслив, що РФ не збирається нападати на НАТО. Проте зауважив, що не бачить перспектив у посередництві Німеччини в переговорах з Україною, адже Німеччина не є нейтральному в цьому питанні. 

Путін сказав, що переговори з Україною будуть продовжені. Переговорні групи Росії та України домовляються про проведення нового раунду після 22 червня.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що без активної участі Сполучених Штатів зупинити агресію Росії практично неможливо. Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни.

Також глава української держави сказав, що до завершення повномасштабної війни ніколи не покаже жодних слабких моментів.

Володимир Зеленський США володимир путін НАТО переговори війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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