Диктатор РФ сказал, что встретится с Зеленским в финале переговорного процесса

Диктатор РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Диктатор РФ Владимир Путин выступил в рамках Петербургского международного экономического форума. Там он сделал много заявлений о войне в Украине, НАТО, Крыме и встрече с Зеленским.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию форума.

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Путин о переговорах с Зеленским

Российский фюрер сказал, что не против встретиться для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, но эта встреча может произойти только на завершающем этапе переговоров об окончании войны. К тому же он лишний раз повторил пропагандистский штамп о "вопросе легитимности Зеленского".

Оккупация Крыма - не проблема

Также диктатор России сделал заявление относительно оккупированного Крыма. Он не видит в этом проблемы, ведь РФ "забрала Крым, потому что Запад устроил в Украине госпереворот".

Кроме того, Путин почему-то считает, что так называемые ДНР и ЛНР могли не спрашивать Украину о своем отделении и имели полное право на это.

Война с НАТО

Российский лидер лишний раз подчеркнул, что РФ не собирается нападать на НАТО. Однако отметил, что не видит перспектив в посредничестве Германии в переговорах с Украиной, ведь Германия не является нейтральной в этом вопросе.

Путин сказал, что переговоры с Украиной будут продолжены. Переговорные группы России и Украины договариваются о проведении нового раунда после 22 июня.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что без активного участия Соединенных Штатов остановить агрессию России практически невозможно. Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны.

Также глава украинского государства сказал, что до завершения полномасштабной войны никогда не покажет никаких слабых моментов.