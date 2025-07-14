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Головна Армія Трамп дасть Україні "Патріоти" — проте є незрозумілі моменти

Трамп дасть Україні "Патріоти" — проте є незрозумілі моменти

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 05:19
США нададуть Україні Patriot, але Трамп чітко не сказав, про що саме мова
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що надішле Україні Patriot. Проте досі не зрозуміла не тільки кількість, але й сама номенклатура зброї — ракети чи самі установки.

Про це повідомляють Reuters та Bloomberg.

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Що заявив Трамп про системи Patriot

Під час спілкування з журналістами на військовій базі Ендрюс Трамп повідомив про своє рішення допомогти Україні з ППО. При цьому він зайвий раз зачепив Путіна.

"Ми надішлемо їм "Патріоти", які їм конче потрібні, бо Путін справді здивував багатьох людей. Він гарно розмовляє, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається", — сказав Трамп.

З повідомлень західних ЗМІ та агенцій залишається незрозумілим, що має на увазі Трамп: ракети до систем Patriot чи самі системи. В будь-якому разі президент США вже повідомив, що це не потребує фінансових затрат від Штатів.

"Ми нічого за них не платимо. Але вони заплатять 100%  і саме цього ми хочемо", — сказав Трамп журналістам.

Він знову не уточнив хто саме заплатить: Україна чи країни НАТО. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розглядає можливість схвалення нового фінансування для України. Це може бути потужний сигнал для диктатора Путіна. 

Раніше повідомлялось, що міністр оборони Німеччини повідомив про можливість фінансування для України закупівлю систем Patriot

Дональд Трамп військова допомога ППО війна в Україні Patriot
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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