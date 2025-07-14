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Головна Армія Жодних Taurus та Patriot — чому ФРН не поділиться ними з Україною

Жодних Taurus та Patriot — чому ФРН не поділиться ними з Україною

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 02:14
У Німеччині заявили, що не будуть надавати Україні Taurus, а систем Patriot залишилось зовсім мало
Ракета Taurus під крилом літака. Ілюстративне фото: Бундесвер

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вчергове підкреслив, що його країна не буде передавати ЗСУ далекобійні ракети Taurus. Також він поскаржився на нестачу систем Patriot у Німеччині.

Про це чиновник заявив в інтерв'ю виданню Financial Times.

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За словами Пісторіуса, Німеччина не постачатиме Україні свої далекобійні ракети Taurus, попри хвилю нещодавніх повітряних атак Росії та поновлене прохання Києва. Міністр заявив, що його країна швидше, ніж він очікував, усвідомила необхідність переозброєння.

Крім того, не поділяться німці й своїми системами ППО Patriot. За словами Пісторіуса, Німеччина і так виділили Києву три штуки, тому на озброєнні ФРН їх залишилось всього шість, чого вкрай мало для власного захисту.

"У нас у Німеччині залишилося лише шість штук. Три віддали Україні, ще дві Польщі, а один комплекс постійно використовується для тренувань військових та інженерів", — сказав Пісторіус.

Проте міністр оборони Німеччини повідомив, що зараз відбуваються переговори, щоб закупити Patriot для України в американців. 

За словами Пісторіуса, Берлін прагне збільшити свої щорічні витрати на оборону до 162 мільярдів євро до 2029 року, що на 70 відсотків більше, ніж цього року. 

Щодо безпілотників, де інновації відбуваються запаморочливими темпами, Пісторіус пообіцяв, що Німеччина забезпечить отримання збройними силами лише "найсучаснішої" продукції. Він додав, що дозволить авансові платежі виробникам зброї.

Раніше повідомлялось, що Німеччина розглядає можливість придбання тисяч броньованих бойових машин та танків. Таким чином у ФРН долучаться до створення нових бригад НАТО для стримування Росії.

Також ми інформували, що уряд Німеччини офіційно підтвердив виділення коштів на фінансування виробництва та закупівлі української далекобійної зброї. Мова йде про ударні дрони та ракети

Німеччина військова допомога війна в Україні Taurus Patriot
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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