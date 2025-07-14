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Главная Армия Никаких Taurus и Patriot — почему ФРГ не поделится ими с Украиной

Никаких Taurus и Patriot — почему ФРГ не поделится ими с Украиной

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 02:14
В Германии заявили, что не будут предоставлять Украине Taurus, а систем Patriot осталось совсем мало
Ракета Taurus под крылом самолета. Иллюстративное фото: Бундесвер

Министр обороны Германии Борис Писториус в очередной раз подчеркнул, что его страна не будет передавать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. Также он пожаловался на нехватку систем Patriot в Германии.

Об этом чиновник заявил в интервью изданию Financial Times.

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По словам Писториуса, Германия не будет поставлять Украине свои дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на волну недавних воздушных атак России и возобновленную просьбу Киева. Министр заявил, что его страна быстрее, чем он ожидал, осознала необходимость перевооружения.

Кроме того, не поделятся немцы и своими системами ПВО Patriot. По словам Писториуса, Германия и так выделили Киеву три штуки, поэтому на вооружении ФРГ их осталось всего шесть, чего крайне мало для собственной защиты.

"У нас в Германии осталось всего шесть штук. Три отдали Украине, еще две Польше, а один комплекс постоянно используется для тренировок военных и инженеров", — сказал Писториус.

Однако министр обороны Германии сообщил, что сейчас ведутся переговоры, чтобы закупить Patriot для Украины у американцев.

По словам Писториуса, Берлин стремится увеличить свои ежегодные расходы на оборону до 162 миллиардов евро к 2029 году, что на 70 процентов больше, чем в этом году.

По беспилотникам, где инновации происходят головокружительными темпами, Писториус пообещал, что Германия обеспечит получение вооруженными силами только "современной" продукции. Он добавил, что позволит авансовые платежи производителям оружия.

Ранее сообщалось, что Германия рассматривает возможность приобретения тысяч бронированных боевых машин и танков. Таким образом в ФРГ присоединятся к созданию новых бригад НАТО для сдерживания России.

Также мы информировали, что правительство Германии официально подтвердило выделение средств на финансирование производства и закупки украинского дальнобойного оружия. Речь идет об ударных дронах и ракетах.

Германия военная помощь война в Украине Taurus Patriot
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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