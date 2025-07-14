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Главная Армия Трамп даст Украине "Патриоты" — однако есть непонятные моменты

Трамп даст Украине "Патриоты" — однако есть непонятные моменты

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 05:19
США предоставят Украине Patriot, но Трамп четко не сказал, о чем именно речь
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине Patriot. Однако до сих пор неизвестны не только количество, но и сама номенклатура оружия — ракеты или сами установки.

Об этом сообщают Reuters и Bloomberg.

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Что заявил Трамп о системах Patriot

Во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс Трамп сообщил о своем решении помочь Украине с ПВО. При этом он лишний раз задел Путина.

"Мы пришлем им "Патриоты", которые им очень нужны, потому что Путин действительно удивил многих людей. Он хорошо разговаривает, а потом вечером всех бомбит. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится", — сказал Трамп.

Из сообщений западных СМИ и агентств остается непонятным, что имеет в виду Трамп: ракеты к системам Patriot или сами системы. В любом случае президент США уже сообщил, что это не требует финансовых затрат от Штатов.

"Мы ничего за них не платим. Но они заплатят 100% и именно этого мы хотим", — сказал Трамп журналистам.

Он снова не уточнил кто именно заплатит: Украина или страны НАТО.

Напомним, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность одобрения нового финансирования для Украины. Это может быть мощный сигнал для диктатора Путина.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии сообщил о возможности финансирования для Украины закупку систем Patriot.

Дональд Трамп военная помощь ПВО война в Украине Patriot
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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