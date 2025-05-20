Третя річниця окупації Маріуполя - що відомо про окупацію міста росіянами

Зруйнований театр у Маріуполі. Фото: REUTERS

З 16 по 20 травня минає третя річниця подій, що стали символом незламності українських захисників. Саме в ці дні у 2022 році оборонці Маріуполя, які тримали оборону міста та останній форпост спротиву на "Азовсталі" в умовах повного оточення ворогом протягом 86 діб, змушені були скласти зброю. Сьогодні майже дві третини з тих, хто до останнього стояв за Маріуполь, усе ще перебувають у полоні в російських тюрмах.

Що відомо про окупацію Маріуполя — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Третя річниця окупації Маріуполя

На сьогодні з полону звільнено менш ніж 500 бійців полку "Азов", які припинили оборону "Азовсталі" за наказом командування. Кремль звільняє азовців вкрай неохоче. Разом із ними в російському полоні досі залишаються військовослужбовці Тероборони, морської піхоти, прикордонної служби та Нацгвардії.

Як повідомляв офіцер з морально-психологічного забезпечення 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Нацгвардії України Костянтин Кожекін, у травні 2022 року з території заблокованої "Азовсталі" до російського полону потрапили близько 1400 бійців "Азову". Відтоді Росія повернула лише 485 з них у межах обмінів. За словами офіцера, 129 військових Кремль незаконно засудив, ще понад три десятки справ перебувають у процесі розгляду.

Як підкреслив офіцер по роботі з особовим складом бригади, азовців з полону Кремль повертає рідше за інших.

"Чому складно повертають — причин багато. Починаючи від створеного в Росії іміджу "Азова" як терористів, який треба підтримувати судовими процесами, і закінчуючи дуже високим рівнем мотивації наших бійців", — зазначив Костянтин Кожекін.

Але і серед бійців інших підрозділів багато тих, хто перебуває в полоні вже три роки.

Зруйнований Маріуполь. Фото: REUTERS

Що відомо про звільнених оборонців "Азовсталі"

16 травня 2022 року командир полку "Азов" Денис Прокопенко, який перебував на території "Азовсталі", оголосив про виконання наказу вищого військового керівництва задля збереження життя особового складу.

Після цієї заяви у ЗМІ з’явилася інформація, що із заводу "Азовсталь" у Маріуполі виїхали близько десяти автобусів з українськими військовими, серед яких були важкопоранені захисники. Їх вивезли до окупованих Росією Новоазовська та Оленівки. У Міністерстві оборони України зазначили, що українських захисників планують обміняти на російських полонених.

20 травня 2022 року гарнізон, який утримував "Азовсталь" у захопленому РФ Маріуполі, отримав наказ — припинити оборону. За його словами, близько двох тисяч воїнів виходять з "Азовсталі" і здаються у полон. Героїчна оборона Маріуполя закінчилася. З 21 травня місто у повній окупації.

Президент Володимир Зеленський у червні 2022 року повідомив, що після боїв за Маріуполь у російському полоні опинилися понад 2,5 тисячі українських бійців із заводу "Азовсталь", їхнім визволенням займається Головне управління розвідки Міноборони.

У червні 2022 року Президент України Володимир Зеленський заявив, що після завершення активних бойових дій у Маріуполі більш як 2,5 тисячі українських захисників, які перебували на території заводу "Азовсталь", були взяті в полон російськими військами. За словами глави держави, питанням повернення полонених на батьківщину займається Головне управління розвідки при Міністерстві оборони України.

21 вересня 2022 року на території Чернігівської області відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та Росією. Внаслідок цієї операції вдалося визволити 215 українських військовослужбовців, серед яких було 108 бійців полку "Азов", включно з командирами. В рамках обміну Україна передала Росії Віктора Медведчука — проросійського політика — в обмін на 200 українських захисників. Ще 55 осіб були передані РФ в обмін на звільнення п’яти українських командирів.

Українські воєначальники — Денис Прокопенко ("Редіс"), Сергій Волинський ("Волина"), Святослав Паламар ("Калина"), Денис Шлега та Олег Хоменко — в межах процедури екстракції були евакуйовані до Туреччини під особистий протекторат президента Реджепа Таїпа Ердогана. На той час президент Володимир Зеленський наголошував, що командири оборонців "Азовсталі" перебуватимуть у Туреччині до завершення війни.

До України з Туреччини повернулися командири з "Азовсталі". Фото: Офіс Президента

8 липня 2023 року стало відомо про повернення до України п’ятьох командирів, які захищали "Азовсталь" і після визволення з російського полону перебували у Туреччині. До Батьківщини повернулися Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега.

Нагадаємо, наприкінці квітня російська окупаційна влада встановила герб РФ у самому центрі зруйнованого Маріуполя, назвавши це своєрідним "подарунком" місту.

Також відомо, що в Маріуполі російські окупанти систематично заселяють квартири та будинки українських мешканців, які відмовилися приймати російське громадянство, переселяючи туди своїх громадян.