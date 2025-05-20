Третья годовщина оккупации Мариуполя - что известно об оккупации города россиянами

Разрушенный театр в Мариуполе. Фото: REUTERS

С 16 по 20 мая проходит третья годовщина событий, ставших символом несокрушимости украинских защитников. Именно в эти дни в 2022 году защитники Мариуполя, которые держали оборону города и последний форпост сопротивления на "Азовстали" в условиях полного окружения врагом в течение 86 суток, вынуждены были сложить оружие. Сегодня почти две трети из тех, кто до последнего стоял за Мариуполь, все еще находятся в плену в российских тюрьмах.

Что известно об оккупации Мариуполя — читайте в материале Новини.LIVE.

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Третья годовщина оккупации Мариуполя

На сегодня из плена освобождены менее 500 бойцов полка "Азов", которые прекратили оборону "Азовстали" по приказу командования. Кремль освобождает азовцев крайне неохотно. Вместе с ними в российском плену до сих пор остаются военнослужащие Теробороны, морской пехоты, пограничной службы и Нацгвардии.

Как сообщал офицер по морально-психологическому обеспечению 12-й бригады спецназначения "Азов" Нацгвардии Украины Константин Кожекин, в мае 2022 года с территории заблокированной "Азовстали" в российский плен попали около 1400 бойцов "Азова". С тех пор Россия вернула только 485 из них в рамках обменов. По словам офицера, 129 военных Кремль незаконно осудил, еще более трех десятков дел находятся в процессе рассмотрения.

Как подчеркнул офицер по работе с личным составом бригады, азовцев из плена Кремль возвращает реже других.

"Почему сложно возвращают — причин много. Начиная от созданного в России имиджа "Азова" как террористов, который надо поддерживать судебными процессами, и заканчивая очень высоким уровнем мотивации наших бойцов", — отметил Константин Кожекин.

Но и среди бойцов других подразделений много тех, кто находится в плену уже три года.

Разрушенный Мариуполь. Фото: REUTERS

Что известно об освобожденных защитниках "Азовстали"

16 мая 2022 года командир полка "Азов" Денис Прокопенко, который находился на территории "Азовстали", объявил о выполнении приказа высшего военного руководства для сохранения жизни личного состава.

После этого заявления в СМИ появилась информация, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали около десяти автобусов с украинскими военными, среди которых были тяжелораненые защитники. Их вывезли в оккупированные Россией Новоазовск и Еленовку. В Министерстве обороны Украины отметили, что украинских защитников планируют обменять на российских пленных.

20 мая 2022 года гарнизон, который удерживал "Азовсталь" в захваченном РФ Мариуполе, получил приказ прекратить оборону. По его словам, около двух тысяч воинов выходят из "Азовстали" и сдаются в плен. Героическая оборона Мариуполя закончилась. С 21 мая город в полной оккупации.

Президент Владимир Зеленский в июне 2022 года сообщил, что после боев за Мариуполь в российском плену оказались более 2,5 тысячи украинских бойцов с завода "Азовсталь", их освобождением занимается Главное управление разведки Минобороны.

В июне 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после завершения активных боевых действий в Мариуполе более 2,5 тысячи украинских защитников, которые находились на территории завода "Азовсталь", были взяты в плен российскими войсками. По словам главы государства, вопросом возвращения пленных на родину занимается Главное управление разведки при Министерстве обороны Украины.

21 сентября 2022 года на территории Черниговской области состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. В результате этой операции удалось освободить 215 украинских военнослужащих, среди которых было 108 бойцов полка "Азов", включая командиров. В рамках обмена Украина передала России Виктора Медведчука — пророссийского политика — в обмен на 200 украинских защитников. Еще 55 человек были переданы РФ в обмен на освобождение пяти украинских командиров.

Украинские военачальники — Денис Прокопенко ("Редис"), Сергей Волынский ("Волына"), Святослав Паламар ("Калина"), Денис Шлега и Олег Хоменко — в рамках процедуры экстракции были эвакуированы в Турцию под личный протекторат президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В то время президент Владимир Зеленский отмечал, что командиры защитников "Азовстали" будут находиться в Турции до завершения войны.

В Украину из Турции вернулись командиры из "Азовстали". Фото: Офис Президента

8 июля 2023 года стало известно о возвращении в Украину пятерых командиров, которые защищали "Азовсталь" и после освобождения из российского плена находились в Турции. На Родину вернулись Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега.

Напомним, в конце апреля российская оккупационная власть установила герб РФ в самом центре разрушенного Мариуполя, назвав это своеобразным "подарком" городу.

Также известно, что в Мариуполе российские оккупанты систематически заселяют квартиры и дома украинских жителей, которые отказались принимать российское гражданство, переселяя туда своих граждан.