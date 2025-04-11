Росіяни в Маріуполі заберуть житло людей, які не мають паспорт РФ

Будинки у Маріуполі. Фото: Reuters

Виконувач обов'язків голови Маріупольської районної ради Вадим Пікуз повідомив, що окупанти планують завезти до Маріуполя росіян. Далі вони їх заселять у квартири мешканців міста, які відмовилися від отримання російського паспорта.

Про це Пікуз сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 11 квітня.

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У Маріуполі в людей забирають житло

"Проблема з житлом — це найболючіша проблема для людей, які перебувають в окупації. Тому що ми розуміємо, що 70% Маріуполя було зруйновано, а відновлено максимум 10%", — зазначив Пікуз.

За його словами, росіяни побудували декілька кварталів новобудов, повидавали квартири, але далеко не всім й існує багато відео, на яких мешканці мітингують, бо їм не дають житло. Водночас все, що будують окупанти у Маріуполі — це під іпотеку, тому люди залишаються без домівок.

"І ще вони хочуть завезти людей, а куди їх селити? Таким чином забираючи у людей квартири, які перебувають за кордоном чи на підконтрольній Україні території, вони привласнюють їх", — зауважив в.о. мера.

Він уточнив, що по окупаційному законодавству люди мали право повернутися і переоформити житло до 2026 року, але зараз умови змінили й дали час до вересня. Майно можуть повернути у власність лише ті, хто отримав громадянство Росії, а якщо ні — то житло націоналізують і передадуть комусь іншому.

"Мало того, що вони зруйнували місто, вбили людей та і забирають все, що в них залишилось", — додав Пікуз.

Нагадаємо, росіяни створили справжню аферу з "новобудовами" у Маріуполі, продаючи квартири за надзвичайно високими цінами.

Раніше Маріупольська міська рада попереджала, що окупанти планують забудувати центр міста багатоповерховими будинками.