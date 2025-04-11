Россияне в Мариуполе заберут жилье людей, которые не имеют паспорт РФ

Дома в Мариуполе. Фото: Reuters

Исполняющий обязанности председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз сообщил, что оккупанты планируют завезти в Мариуполь россиян. Далее они их заселят в квартиры жителей города, которые отказались от получения российского паспорта.

Об этом Пикуз сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 11 апреля.

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В Мариуполе у людей забирают жилье

"Проблема с жильем — это самая болезненная проблема для людей, которые находятся в оккупации. Потому что мы понимаем, что 70% Мариуполя было разрушено, а восстановлено максимум 10%", — отметил Пикуз.

По его словам, россияне построили несколько кварталов новостроек, выдали квартиры, но далеко не всем и существует много видео, на которых жители митингуют, потому что им не дают жилье. В то же время все, что строят оккупанты в Мариуполе — это под ипотеку, поэтому люди остаются без дома.

"И еще они хотят завезти людей, а куда их селить? Таким образом забирая у людей квартиры, которые находятся за границей или на подконтрольной Украине территории, они присваивают их", — отметил и.о. мэра.

Он уточнил, что по оккупационному законодательству люди имели право вернуться и переоформить жилье до 2026 года, но сейчас условия изменили и дали время до сентября. Имущество могут вернуть в собственность только те, кто получил гражданство России, а если нет — то жилье национализируют и передадут кому-то другому.

"Мало того, что они разрушили город, убили людей и забирают все, что у них осталось", — добавил Пикуз.

Напомним, россияне создали настоящую аферу с "новостройками" в Мариуполе, продавая квартиры по чрезвычайно высоким ценам.

Ранее Мариупольский городской совет предупреждал, что оккупанты планируют застроить центр города многоэтажными домами.