Росіяни підірвали автобус з цивільними у Новій Каховці

Російські військові біля автобуса. Фото: росЗМІ

На Херсонщині росіяни здійснили злочин, щоб дискредитувати Збройні сили України. У Новій Каховці підірвали автобус з цивільними людьми.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі "Ми-Україна" у четвер, 28 листопада.

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Як зазначив Соболевський, наразі розглядається версія того, що окупанти заклали вибухівку під автобус з цивільними. При цьому росіяни звинуватили ЗСУ у використанні 120-ї міни.

"І характер пошкоджень, і покази свідків — все говорить про те, що це був теракт. Була вибухівка в автобусі, яку окупанти підірвали", — зазначив Соболевський.

За його словами, відомо про кількох загиблих. Соболевський переконаний, що це спроби окупантів підірвати довіру до українських військових.

"Вони продовжують намагатись таким чином дискредитувати Україну, дискредитувати ЗСУ, щоб отримати хоча б мінімальну лояльність нашого населення, тому що всі інші заходи не спрацьовують. Тільки терор", — зазначив Соболевський.

Нагадаємо, у Торецьку російські військові відкрили вогонь по цивільних у квартирі. Внаслідок цього двоє жінок загинули, ще один чоловік отримав поранення.

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