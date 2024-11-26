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Окупанти розстріляли полонених бійців ЗСУ — деталі від Лубінця

26 листопада 2024 14:18
Аркадій Пастула - Редактор
Розстріл полонених бійців ЗСУ — реакція Дмитра Лубінця
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти, ймовірно, знову розстріляли полонених українських військових. Це сталося на Покровському напрямку.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram у вівторок, 26 листопада.

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Лубінець зазначив, що загарбники  скоїли черговий воєнний злочин. 

"За даними Офісу Генпрокурора, у листопаді під час штурму позицій ЗСУ поблизу села Петрівка Покровського району російські військові взяли у полон п’ятьох українських захисників. Їх змусили вийти з укриття без зброї, лягти на землю, а потім воїнів розстріляли з автоматичної зброї", — розповів він.

Омбудсман наголосив, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Він направив листи до ООН та МКЧХ.

Лубінець додав, що міжнародна спільнота повинна діяти негайно, оскільки такі дії росіян не можуть залишитися безкарними.

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Допис Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Торецьку окупанти навмисно відкрили вогонь по цивільних, які перебували в квартирі. Внаслідок цього є загиблі.

Раніше загарбники розстріляли двох українських військових у Курській області.

війна ЗСУ окупанти Дмитро Лубінець розстріл

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