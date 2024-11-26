Розстріл полонених бійців ЗСУ — реакція Дмитра Лубінця

Окупанти розстріляли полонених бійців ЗСУ — деталі від Лубінця
Російські окупанти, ймовірно, знову розстріляли полонених українських військових. Це сталося на Покровському напрямку.
Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram у вівторок, 26 листопада.
Розстріл бійців ЗСУ
Лубінець зазначив, що загарбники скоїли черговий воєнний злочин.
"За даними Офісу Генпрокурора, у листопаді під час штурму позицій ЗСУ поблизу села Петрівка Покровського району російські військові взяли у полон п’ятьох українських захисників. Їх змусили вийти з укриття без зброї, лягти на землю, а потім воїнів розстріляли з автоматичної зброї", — розповів він.
Омбудсман наголосив, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Він направив листи до ООН та МКЧХ.
Лубінець додав, що міжнародна спільнота повинна діяти негайно, оскільки такі дії росіян не можуть залишитися безкарними.
Нагадаємо, у Торецьку окупанти навмисно відкрили вогонь по цивільних, які перебували в квартирі. Внаслідок цього є загиблі.
Раніше загарбники розстріляли двох українських військових у Курській області.
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