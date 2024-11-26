Розстріл полонених бійців ЗСУ — реакція Дмитра Лубінця

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти, ймовірно, знову розстріляли полонених українських військових. Це сталося на Покровському напрямку.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram у вівторок, 26 листопада.

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Лубінець зазначив, що загарбники скоїли черговий воєнний злочин.

"За даними Офісу Генпрокурора, у листопаді під час штурму позицій ЗСУ поблизу села Петрівка Покровського району російські військові взяли у полон п’ятьох українських захисників. Їх змусили вийти з укриття без зброї, лягти на землю, а потім воїнів розстріляли з автоматичної зброї", — розповів він.

Омбудсман наголосив, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Він направив листи до ООН та МКЧХ.

Лубінець додав, що міжнародна спільнота повинна діяти негайно, оскільки такі дії росіян не можуть залишитися безкарними.

Допис Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Торецьку окупанти навмисно відкрили вогонь по цивільних, які перебували в квартирі. Внаслідок цього є загиблі.

Раніше загарбники розстріляли двох українських військових у Курській області.