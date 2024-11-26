Расстрел пленных бойцов ВСУ — реакция Дмитрия Лубинца

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты, вероятно, снова расстреляли пленных украинских военных. Это произошло на Покровском направлении.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец в Telegram во вторник, 26 ноября.

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Лубинец отметил, что захватчики совершили очередное военное преступление.

"По данным Офиса Генпрокурора, в ноябре во время штурма позиций ВСУ вблизи села Петровка Покровского района российские военные взяли в плен пятерых украинских защитников. Их заставили выйти из укрытия без оружия, лечь на землю, а затем воинов расстреляли из автоматического оружия", — рассказал он.

Омбудсман подчеркнул, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Он направил письма в ООН и МККК.

Лубинец добавил, что международное сообщество должно действовать немедленно, поскольку такие действия россиян не могут остаться безнаказанными.

Пост Лубинца Фото: скриншот

Напомним, в Торецке оккупанты намеренно открыли огонь по гражданским, которые находились в квартире. В результате этого есть погибшие.

Ранее захватчики расстреляли двух украинских военных в Курской области.