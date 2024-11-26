Расстрел пленных бойцов ВСУ — реакция Дмитрия Лубинца

Оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ — детали от Лубинца
Российские оккупанты, вероятно, снова расстреляли пленных украинских военных. Это произошло на Покровском направлении.
Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец в Telegram во вторник, 26 ноября.
Расстрел бойцов ВСУ
Лубинец отметил, что захватчики совершили очередное военное преступление.
"По данным Офиса Генпрокурора, в ноябре во время штурма позиций ВСУ вблизи села Петровка Покровского района российские военные взяли в плен пятерых украинских защитников. Их заставили выйти из укрытия без оружия, лечь на землю, а затем воинов расстреляли из автоматического оружия", — рассказал он.
Омбудсман подчеркнул, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Он направил письма в ООН и МККК.
Лубинец добавил, что международное сообщество должно действовать немедленно, поскольку такие действия россиян не могут остаться безнаказанными.
Напомним, в Торецке оккупанты намеренно открыли огонь по гражданским, которые находились в квартире. В результате этого есть погибшие.
Ранее захватчики расстреляли двух украинских военных в Курской области.
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