Россияне взорвали автобус с гражданскими в Новой Каховке

Российские военные возле автобуса. Фото: росСМИ

В Херсонской области россияне совершили преступление, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины. В Новой Каховке взорвали автобус с гражданскими людьми.

Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонской облрады Юрий Соболевский в эфире "Мы-Украина" в четверг, 28 ноября.

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Как отметил Соболевский, сейчас рассматривается версия того, что оккупанты заложили взрывчатку под автобус с гражданскими. При этом россияне обвинили ВСУ в использовании 120 мин.

"И характер повреждений, и свидетельские показания — все говорит о том, что это был теракт. Была взрывчатка в автобусе, которую кафиры взорвали", — отметил Соболевский.

По его словам, известно о нескольких погибших. Соболевский убежден, что это попытки оккупантов подорвать доверие к украинским военным.

"Они продолжают пытаться таким образом дискредитировать Украину, дискредитировать ВСУ, чтобы получить хотя бы минимальную лояльность нашего населения, потому что все другие меры не срабатывают. Только террор", — отметил Соболевский.

Напомним, в Торецке российские военные открыли огонь по гражданским в квартире. В результате две женщины погибли, еще один мужчина получил ранения.

Российские военные снова расстреляли пленных украинских защитников. Это произошло на Покровском направлении.